Еще одно доказательство для Запада: что продемонстрировал удар по складу в Тверской области

Силы обороны концентрируются на поражении важных военных объектов, которые имеют влияние на ход боевых действий в Украине. В частности, ночью 18 сентября украинские беспилотники уничтожили склад с ракетами и боеприпасами в Тверской области России.

Эта атака – очередное доказательство того, что Украина не намерена наносить удары по гражданским объектам, которые защищены Женевской конвенцией, сказал 24 Каналу военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он отметил, что эта демонстрация является показательной для наших партнеров.

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Что показала партнерам атака на склад боеприпасов

Цель Вооруженных Сил Украины – уничтожение исключительно военных объектов на территории России. Силы обороны демонстрируют то, что удары наносятся по тем объектам, которые хорошо изучаются, проводится анализ и подготовка.

То есть мы не просто ударили по складу с боеприпасами, например, на территории Курской, Брянской или Белгородской областей, по которому можем использовать даже ракеты M142 HIMARS,

– сказал Коваленко.

На самом деле это крайне сложная операция, ведь Тверская область расположена за Московской, которая имеет самую плотную эшелонированную ПВО среди всех других на территории России. Московская область наиболее защищена средствами ПВО, поэтому прорвать ее очень сложно. Она является защитным буфером, барьером для Тверской области, но несмотря на это атака была успешно реализована.

Важно! Офицер НГУ сказал, что обстрелы со стороны российских войск являются хаотичными и их невозможно четко отслеживать, поэтому сложно предсказать как на действия российской артиллерии повлияют попадания в склады снарядов в Торопце.

Сколько больших складов с боеприпасами еще имеет Россия

Всего на территории России пять крупных складов с боеприпасами, которые сейчас функционируют. Соответствующие структуры Украины хорошо знают координаты, геолокацию этих объектов.

Кроме того, есть вопросы относительно того, насколько они загружены боеприпасами. Потому что у России все же сохраняется проблематика с производством боеприпасов и она их покупает. Северная Корея является основным импортером боеприпасов в Россию. Из КНДР страна-агрессор импортирует боеприпасов больше, чем сама производит. Иран на втором месте по импорту,

– отметил военно-политический обозреватель.

По его словам, все зависит от того, какой из складов является основным, на котором происходило основное накопление. Учитывая количество боеприпасов, то вполне возможно, что склад в Тверской области был один из таких арсеналов. К тому же он удобно размещен. Из Тверской области примерно 550 – 600 километров до границы с Украиной.

С такого большого объекта это достаточно удобное плечо подвоза в Курскую, Харьковскую область через Белгородскую область и непосредственно для обеспечения группы войск "Запад" в Луганской области,

– добавил Коваленко.

Аналитики Defence Express уточнили, что речь идет о 107-м арсенале ГРАУ минобороны России, где враг мог хранить до 30 тысяч тонн боеприпасов различных типов, в частности зенитных ракет.