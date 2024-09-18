Ця атака – черговий доказ того, що Україна не має наміру завдавати ударів по цивільних об'єктах, які захищені Женевською конвенцією, сказав 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він зауважив, що ця демонстрація є показовою для наших партнерів.

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Що показала партнерам атака на склад боєприпасів

Мета Збройних Сил України – знищення виключно військових об'єктів на території Росії. Сили оборони демонструють те, що удари завдаються по тих об'єктах, які добре вивчаються, проводиться аналіз та підготовка.

Тобто ми не просто вдарили по складу з боєприпасами, наприклад, на території Курської, Брянської або Бєлгородської областей, по якому можемо використати навіть ракети M142 HIMARS,

– мовив Коваленко.

Насправді це вкрай складна операція, адже Тверська область розташована за Московською, яка має найщільнішу ешелоновану ППО серед усіх інших на території Росії. Московська область найбільш захищена засобами ППО, тому прорвати її дуже складно. Вона є захисним буфером, бар'єром для Тверської області, але попри це атаку було успішно реалізовано.

Важливо! Офіцер НГУ сказав, що обстріли з боку російських військ є хаотичними та їх неможливо чітко відстежувати, тому складно передбачити як на дії російської артилерії вплинуть влучання в склади снарядів у Торопці.

Скільки великих складів з боєприпасами ще має Росія

Загалом на території Росії п'ять великих складів з боєприпасами, які наразі функціонують. Відповідні структури України добре знають координати, геолокацію цих об'єктів.

Крім того, є питання щодо того, наскільки вони завантажені боєприпасами. Тому що у Росії все ж таки зберігається проблематика з виробництвом боєприпасів й вона їх купує. Північна Корея є основним імпортером боєприпасів до Росії. З КНДР країна-агресорка імпортує боєприпасів більше, ніж сама виробляє. Іран на другому місці щодо імпорту,

– зазначив військово-політичний оглядач.

За його словами, все залежить від того, який зі складів є основним, на якому відбувалося основне накопичення. Враховуючи кількість боєприпасів, то цілком можливо, що склад у Тверській області був один з таких арсеналів. До того ж він зручно розміщений. З Тверської області приблизно 550 – 600 кілометрів до кордону з Україною.

З такого великого об'єкта це досить зручне плече підвезення до Курщини, Харківщини через Білгородську область й безпосередньо для забезпечення групи військ "Захід" у Луганській області,

– додав Коваленко.

Аналітики Defence Express уточнили, що йдеться про 107-й арсенал ГРАУ міноборони Росії, де ворог міг зберігати до 30 тисяч тонн боєприпасів різних типів, зокрема зенітних ракет.