Уже вторая система "Воронеж": что известно о поражении РЛС в Орске

БПЛА ГУР МО ударил по радиолокационной станции дальнего обнаружения целей "Воронеж-М" в российском Орске. Так за несколько дней украинские дроны поразили уже вторую такую станцию.

Это 24 Каналу прокомментировал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что эту систему используют для того, чтобы выявлять запуски баллистических ракет, в частности, с ядерными боеголовками. Например, она может следить за запуском ATACMS. К слову, сначала прилетело по подобной РЛС в Краснодарском крае России.

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"Около 6 тысяч километров "видит" эта станция. Несколько штук расположены, каждая – на свой сегмент. Это уже вторая загоризонтная станция, которую поражают", – сказал Тизенгаузен.

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что это якобы "удар по ядерной триаде".

Такая система – это очень важный объект. Удары по ней нужны для того, чтобы "ослепить" Россию. Все, чтобы она "не видела" когда и какие самолеты поставляют и какие ракеты запускают.

Продолжается подготовка. Это очень хорошие новости, но для россиян – это тревожно,

– сказал политтехнолог.

Украинский БПЛА пролетел 1800 километров. Это – рекорд.

Прилетит всюду

Борис Тизенгаузен предполагает, что это расстояние, вероятно, преодолел переоборудованный легкомоторный самолет, который был загружен взрывчатыми веществами. Чтобы преодолеть 1800 километров, нужно немало горючего. Вероятно, россияне думали, что в Украине нет средств, которые могут так далеко летать.

"Все-таки сдвинулась линия поражения. Сейчас мы видим 1800 (километров – 24 Канал). Если в рамках нефтегазодобывающей отрасли рассматриваем, то они там не напуганы сидят и думают: "А сюда же не прилетит ничего". Прилетит, оказывается", – подчеркнул политтехнолог.

Удар по российской РЛС в Орске