Во время массированной атаки России: "Шахеды" снова залетели в Беларусь

Ночью на территорию Беларуси трижды вторгались российские беспилотники "Шахед". Это произошло во время масштабной воздушной атаки России на Украину.

По данным мониторинговой группы, дроны-камикадзе типа "Шахед" трижды заходили на территорию Беларуси. БпЛА были обнаружены в районе Полесского радиационно-экологического заповедника, Брагинского и Лоевского районов.

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Российские дроны "посетили" Беларусь

Беспилотники были замечены около 03:26, 03:33 и 04:14.

Ночью авиация ВВС РБ не поднималась.

Очередной вертолет из Мачулищ и истребитель из Барановичей были подняты в районе 9 утра, их направили на юг страны.

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