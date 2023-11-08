В ISW ответили, подлежит ли эксплуатации корабль "Аскольд", который поразила Украина

Украина попала по российскому ракетоносителю, даже не ставшему в ряды флота России. Аналитики Института изучения войны проанализировали последствия этого удара.

Вследствие атаки на судостроительный завод "Залов" в Керчи корабль "Аскольд" проекта "Каракурт" получил серьезные повреждения. Сейчас он выведен из строя и в ближайшее время не подлежит эксплуатации.

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Украина проводит кампанию в Крыму

Аналитики считают, что украинский удар по российскому судостроительному заводу в Керчи в оккупированном Крыму 4 ноября нанес значительные повреждения кораблю Черноморского флота России.

Согласно фото, опубликованным 7 ноября, судно будет непригодным для эксплуатации в "обозримом будущем".

По оценкам ISW, украинские силы проводят кампанию по перекрытию российской военной инфраструктуры в оккупированном Крыму, прежде всего объектов Черноморского флота России, с июня 2023 года. Целью является снизить способность россиян использовать Крым как плацдарм и тыл для российских операций на юге Украины.

Украина уничтожила ракетоноситель врага, который даже не вышел из завода