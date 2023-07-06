Ракеты долго маневрировали, – ОК "Юг" о коварной ночной атаке и ударе по Львову

Во время ночной атаки по Львову враг пытался маневрировать, чтобы обойти украинскую ПВО. Однако украинские защитники все равно сбили большинство российских ракет.

Об этом 24 Каналу рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, российские оккупанты готовились перед ударом по Львову.

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"О траектории – враг пытался максимально обойти ПВО. Ракеты долгое время маневрировали", – сказала Гуменюк.

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Это подтверждает тот факт, что первые ракеты украинская ПВО сбила в небе над Николаевщиной и Кировоградщиной.

Россияне готовились к атаке Львова

Перед ночным ударом по Львову враг методически наращивал общее количество корабельной группировки, в том числе ракетоносителей, в Черном море.

Вечером 5 июля было четыре ракетоносителя, снаряженные 20 ракетами типа "Калибр". В течение ночи, готовясь к атаке, россияне добавили еще два.

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В ночь на 6 июля российские захватчики запустили ракеты по Львову. Было попадание в многоквартирный дом, в результате чего пострадали люди. Уже известно о четырех погибших и многих раненых.

После российской ракетной атаки этой ночью во Львове разрушена одна из подстанций. Как следствие, без света до сих пор находятся около 150 абонентов.

Воздушные силы сообщили, что враг применил крылатые ракеты "Калибр". Пуски были из Черного моря. Украинским защитникам удалось уничтожить 7 из 10 ракет.

Теперь на боевом дежурстве в Черном море находятся три надводных и три подводных корабля. Учитывая выпущенные "Калибры", теперь общий залп составляет 28 ракет. Это очень высокий уровень ракетной угрозы, поэтому расслабляться нельзя.