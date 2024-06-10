Показательный удар по имиджу Кремля: Украина демонстрирует России, как развивается наш ВПК

Украинский самолет 9 июня впервые с начала полномасштабного вторжения нанес прямой удар по цели на территории России. Украинские силы обстреляли российский командный пункт в районе Белгорода.

Анатолий Храпчинский, авиаэксперт, заместитель директора компании по производству РЭБ, рассказал 24 Каналу, что удар произошел с украинского самолета украинским оружием. По его словам, любое оружие, полученное на баланс ВСУ, уже является украинским.

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Враг больше не будет чувствовать себя свободно

Соответственно он предостерегает делать выводы, каким именно оружием был нанесен этот удар.

На сегодня у ВСУ есть сверхважная задача – создание буферной 100-километровой зоны вокруг границ Украины, где не было бы российского тяжелого вооружения.

Благодаря таким действиям Сил обороны, мы сможем выстроить такую линию,

– уверен авиаэксперт.

В то же время сейчас Украина мощно продвигается в развитии ВПК. В ближайшее время, по его словам, будем иметь возможность использовать собственные крылатые авиабомбы и использовать большую номенклатуру своего вооружения, которое поможет нам существенно повлиять на позиции врага, находящиеся за рубежом Украины.

Ранее за границами Украины – на территории России – враг чувствовал себя довольно свободно. Он активно использовал около границ базы хранения, склады, чтобы легче было их передвигать к линии фронта. Удары украинских сил по территории России приведут к тому, что враг будет вынужден оттягивать эти склады дальше от линии поражения на безопасное расстояние,

– пояснил заместитель директора компании по производству РЭБ.

Сейчас Украина получает от западных партнеров номенклатуру вооружения, которая способна бить на расстояние 80 километров. Однако украинской дипломатии нужно вести переговоры с союзниками по поставкам оружия, в частности, ракет ATACMS, которые наносят удары на расстояние до 300 километров и воздушных ракет вроде Storm Shadow/SCALP-EG. А также ракет JASSM, которые можем получить с самолетами F-16.

"Тогда возможности Вооруженных Сил Украины значительно увеличатся, и мы сможем поражать стратегические объекты России на расстоянии до 1000 километров. При этом мы должны продолжать выбивать российские стратегические объекты собственными разработками – беспилотными авиационными системами, которые сейчас наносят огромный вред россиянам", – отметил Анатолий Храпчинский.

Больше об атаках Украины по территории России

Украинские силы 8 июня поразили на территории аэродрома в Астраханской области многоцелевой российский истребитель Су-57. По предварительной информации, было повреждено сразу два самолета.

Аэродром "Ахтубинск" расположен на расстоянии 589 километров от линии боевого соприкосновения. Именно с него в частности россияне наносят ракетные удары по территории Украины.

Также 8 июня россияне жаловались на атаки в Таганрогском заливе на российский буксир "Инженер Смирнов" и баржу "Секция-179". По информации пропагандистских пабликов, из-за ударов баржа получила якобы незначительные повреждения, а у буксира выбиты стекла. Также предположительно двое членов экипажа получили легкие ранения.

В то же время взрывы 8 июня раздавались в Новошахтинске Ростовской области. Россияне заявили о якобы "работе их ПВО". Однако 6 июня в этом российском городе также было громко. Тогда был атакован дронами Новошахтинский НПЗ, где вспыхнул пожар.