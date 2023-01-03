Удар по оккупантам в Макеевке может подорвать авторитет Путина как военного лидера, – ISW
Источник:ISW
В минобороны России пытаются переложить ответственность за взрыв в Макеевке на так называемых "руководителей" псевдореспублики в Донецкой области. Однако российские блоггеры уже позволяют себе критиковать российское командование.
Аналитики американского Института изучения войны считают, что это событие в Макеевке повлияет на авторитет Владимира Путина. Ведь эксперты уже говорят, что российское командование не провело работу над ошибками.
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Что известно о влиянии ситуации в Макеевке на Путина
Неспособность Путина ответить на критику и исправить недостатки российской военной кампании может подорвать его авторитет как практического военного лидера.
– заявили специалисты ISW.
Они также отметили, что российский диктатор поручил военным и следственному комитету провести до 6 января расследование инцидента в Макеевке.
Несмотря на это, аналитики считают, что подобные военные неудачи будут усложнять усилия Путина в стремлении:
- успокоить российское военное сообщество;
- сохранить доминантный нарратив во внутреннем информационном пространстве.
Вероятно, именно поэтому российское минобороны, хоть и признало потери, однако пытается переложить вину на псевдореспублику в Донецкой области.
Последние начали обвинять российских военных, пользовавшихся своими телефонами. Благодаря этому ВСУ, мол, и вычислили их место базирования и точно ударили.
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Кого обвиняют в России
Однако расплывчатое признание российского минобороны удара вызвало критику российского военного командования,
– заявили в отчете.
В частности, разные мнения начали высказывать российские блоггеры. Так, связанные с вагнеровцами заявили, что:
- российское военное командование облегчило украинским силам возможность удара, держа несколько сотен солдат в одном месте;
- объяснение квазиреспублики в Донецкой области относительно использования мобильных телефонов является "ложью".
Другие блоггеры заверили, что российское командование было свидетелем подобных атак в течение последних 11 месяцев, однако проявило "преступную халатность". Более того, оно даже не попыталось рассредоточить войска в Макеевке на меньшие группы в тылу.
Что произошло в Макеевке
- В Макеевке в ночь на 1 января у оккупантов прозвучал "хлопок". По данным Страткома ВСУ, в результате "неосторожного обращения с нагревательными приборами, пренебрежением мер безопасности и курением в неустановленном месте" погибли ориентировочно 400 врагов, а еще 300 – ранены. Хотя очевидцы писали о 500 – 600 погибших.
- В минобороны России признали "хлопок" и заявили о якобы 63 погибших. В эту цифру не поверили даже путинские пропагандисты.
- Более того, росСМИ написали, в чем причина атаки ВСУ. Пропагандисты сказали, что российские военные пользовались своими СИМ-картами, прибыв к месту базирования россиян в училище № 19. Именно это, по их словам, позволило ВСУ определить место их расположения.