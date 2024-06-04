"Крик и истерика в Вашингтоне": что убедит США разрешить бить ATACMS по России

Администрация Джо Байдена до сих пор действует довольно осторожно в своей помощи для Украины, стараясь не обострять отношения с Россией. В то же время Киев уже сделал важное открытие, которое должно было бы снять все ограничения по оружию и дальнобойности ударов по России.

В частности, США должны были бы позволить Украине использовать ракеты ATACMS по территории врага. Пока такого решения не было. Политолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала отметил, что надо продолжать давить на США, пока они не изменят мнения по этому поводу.

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Российский блеф разоблачен

В Сингапуре президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами, заявил, что решение США об ударах по территории России является недостаточным. Украина до сих пор не может наносить дальнобойные удары дальнобойным оружием, например, по российским аэродромам, из которых постоянно выпускают ракеты по нашим городам и военным.

По мнению лидера Украины, США должны позволить Украине использование именно ракет ATACMS по территории России.

Зеленский все правильно делает. Я вообще считаю неправильной формулировку "Запад позволил использовать Украине оружие". Это Украина заставила Запад делать то, чего они не планировали. Потому что мы били по НПЗ, энергетике, уничтожили часть ядерной инфраструктуры России – крик и истерика была в Вашингтоне, что, мол, будет ядерная война. Но ничего не произошло,

– отметил Тарас Загородний.

Дело в том, что Украина фактически разоблачила блеф Кремля. После уничтожения станции "Воронеж-М" и "Воронеж-ДМ", которые являются частью российской системы раннего предупреждения о ракетно-ядерном нападении, никаких ядерных ударов по "центрам принятия решений" со стороны России не было.

"Вы заметили, как Медведев отреагировал на разрешение бить по территории России? Как-то очень вяло. Он был бодрее, говоря о "ядерном апокалипсисе", если Украина будет бить по Крыму. 9 мая 2022 года мы ударили по авиабазе в Саках, потом залетели дроны СБУ в бухту Севастополя. Тогда он быстро замолчал, потому что Украина заставила. Одна из причин недопоставки Украине оружия – это, в частности, и сказки, которые распространяют в Вашингтоне о возможности ядерной атаки", – объяснил политолог.

Сейчас же Украина развеяла едва ли не главную манипуляцию России, в которую поверили на Западе. То есть сейчас уже не должно быть ограничений ни на виды оружия, которые могут использовать по России, ни на дальность этих ударов.

"Я также уверен, что давить на Вашингтон начали страны Балтии, Скандинавии и Восточной Европы, показывая, что все российские запугивания – это блеф, и не надо им ничего рассказывать о ядерной эскалации. Они также под угрозой атаки со стороны Москвы. И это заставило их (США – 24 Канал) к действиям", – подчеркнул Загородний.

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