Тогда оккупанты не смогут летать: какой важнейший НПЗ надо уничтожить
Бывший спецпредставитель Госдепа Курт Волкер заявил, что Украина должна продолжать выводить из строя российские НПЗ. По его словам, это якобы повлияет на уровень поддержки Владимира Путина среди населения.
У россиян вряд ли когда-нибудь появится негатив к своей власти. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что российский народ воспитан рабами, поэтому никогда не будет сомневаться в своем правителе.
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Какой НПЗ является очень важным для России
СМИ неоднократно сообщали о определенном запрете или недовольстве США от того, что Украина бьет по российским нефтеперерабатывающим заводам. Можно проследить, что за последнее время таких ударов действительно не было, а НПЗ врага пока восстанавливаются после предыдущих атак.
Но, по словам Романа Свитана, в дело включилась "небесная канцелярия" – в Орске прорвало дамбу, из-за этого отключили Орский НПЗ. Он достаточно небольшой, среднего уровня, поэтому для Украины, конечно, лучше, чтобы остановился Омский завод.
Он значительно мощнее, дает практически 20 миллионов тонн сырья. Тогда это очень сильно ударит по врагу. Ведь удары по трафику для гражданского населения ничего существенного не дадут.
Бить надо по производствам дизеля для танков и авиационного керосина. Например, последнее сырье производит небольшое количество НПЗ. Как раз Омский НПЗ производит. А без авиационного керосина российские самолеты не смогут летать,
– заметил летчик-инструктор.
Уничтожив НПЗ, все остановится. Соответственно россияне не смогут использовать КАБы, ракеты. В последнее время мы видим, что дроны летят на корабли, аэродромы, но не на НПЗ, хотя это очень нужно.
Удары на НПЗ России: что известно
- Дроны атаковали военные предприятия в Татарстане, что за 1200 километров от Украины. В частности под ударом находился нефтеперерабатывающий завод в в Нижнекамске. Зафиксировано попадание в одну из установок. Кроме этого, пострадал завод, на котором изготавливали "Шахеды".
- Впоследствии стало известно, что за ударами по Татарстану стоит ГУР и СБУ. Мощность установки, в которую попали, составляла 8 миллионов тонн нефти. Сам завод относится к пятерке крупнейших НПЗ России. Работа для того, чтобы остановить поступление нефтедолларов в бюджет страны-агрессора, будет продолжаться дальше.
- Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что единственным безопасным местом на территории России является "бункер Путина", потому что все остальные могут попасть под удар. Он отметил, что с противником надо бороться всеми возможными средствами, в том числе и в его глубоком тылу. Более того, оборонительная война не должна происходить только на территории Украины.