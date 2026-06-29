Россия усилила удары по АЗС: "Флеш" рассказал, будут ли проблемы с топливом

В ответ на атаки Украины на российские логистические объекты страна-террористка решила уничтожить все украинские прифронтовые АЗС.

Она направляет на заправки "Шахеды" и другие БПЛА крылатого и роторного типа. Об этом рассказал советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.

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Зачем России атаковать гражданские АЗС?

АЗС страдают в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.

"Флеш" отметил, что гражданские заправки никоим образом не влияют на военные поставки топлива. Поэтому можно сделать вывод, что цель России — террор против гражданского населения.

Останутся ли жители без бензина? Конечно, нет. Ведь мы, украинцы, найдем способы организовать логистику, распределение и продажу топлива, а также заправляться,

– подчеркнул советник министра обороны.

Удары по АЗС: смотрите видео

Напомним, что в ночь на 29 июня российский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в Полтавском районе.

28 июня под ударом оказались автозаправки в двух районах Днепропетровской области. Там вспыхнули пожары, повреждены автомобили. Известно о двух пострадавших.

26 июня FPV-дрон поразил автобус возле АЗС на въезде в Никополь. К сожалению, двое человек погибли, ещё 12 человек пострадали.

В тот же день Россия нанесла удар дроном по АЗС в Харькове.