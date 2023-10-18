Стреляли сами террористы, – израильский журналист об ударе по больнице в Секторе Газа

В Секторе Газа 17 октября был нанесен удар по больнице Аль-Ахли, где под завалами погибли несколько сотен человек. ХАМАС обвинил в обстреле больницы Израиль, однако ЦАХАЛ отрицает свою причастность.

Израильский журналист Цви Зильбер рассказал 24 Канала, что сегодня состоялась пресс-конференция, на которой Израиль продемонстрировал доказательства того, что не наносил ударов по больнице в Секторе Газы.

Смотрите также Что такое Сектор Газа, кому принадлежит и что там ждет Израиль после наземного вторжения

ХАМАС доверия нет

Израильские военные в качестве доказательства показали соответствующие видеозаписи аэросъемки и заверили, что имеют спутниковые снимки.

Израиль провел расследование и пришел к выводу, что по больнице стреляли сами террористы,

– подчеркнул журналист.

Кроме того, опубликован перехваченный разговор между террористами, говорящими о том, что по больнице стрелял "Исламский джихад".

К тому же ракета попала не в здание больницы, а в стоянку рядом с ней, где начали детонировать бензобаки автомобилей.

"Также там нет воронки, которая должна появиться в случае, если бы Израиль действительно применил бомбу. А потому непонятно, откуда такое большое количество жертв и столь значительные разрушения. Никто этого не может проверить, а ХАМАС доверия нет", – подчеркнул Зильбер.

Как Израиль опровергает обвинения ХАМАС в причастности к удару по больнице Аль-Ахли: смотрите видео

Трудно конкурировать с пропагандой

Поэтому президент США Джозеф Байден во время своего визита в Израиль заявил, что судя по материалам, которые он имеет, удары по больнице ЦАХАЛ не наносил.

Известно, что из примерно 4500 ракет, которыми ХАМАС обстреливал территорию Израиля, 10% либо взорвались на взлете, либо упали на территории Сектора Газы. Ведь ХАМАС производит эти ракеты в полукустарных условиях.

Также "Исламский джихад" ранее сообщал, что якобы у них новая ракета, которая может долететь до Хайфы. Они выложили соответствующее видео ее запуска. А уже через несколько минут появилась информация о попадании в больницу Аль-Ахли. Есть предположение, что в нее попала именно эта ракета,

– отметил журналист.

Тем не менее ХАМАС решил обвинить в ударе Израиль, чтобы отвести подозрение от себя.

Израилю сложно конкурировать с пропагандой ХАМАС, ведь у него миллиард мусульман по всему миру, есть аффилированные СМИ, есть те, кто репостит пропаганду в соцсетях. К тому же, по словам Цви Зильбера, это не первая и не последняя попытка палестинцев создать фейки с целью обвинить Израиль.

Что известно о ракетной атаке на больницу в Секторе Газа

Вечером 17 октября в больницу Аль-Ахли попала ракета, в результате этого по предварительным данным погибли 800 человек, находившихся в здании. ХАМАС обвинил в атаке Израиль, который отверг все обвинения.

Вскоре во многих странах разразились протесты, участники которых поддержали "версию" ХАМАС. Возмущенные протестующие, в частности, в Турции, Иордании, Палестине, Ираке вышли на улицы. В частности, в Турции и Иордании они пришли к посольствам Израиля и устроили митинги.

Израиль, проведя соответствующее расследование, пришел к выводу, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустили террористы из "Исламского джихада".