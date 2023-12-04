Следующие жертвы "Малышей" и Scalp: какие корабли Россия оставила в Севастополе после ударов Украины
Источник:MT_Anderson
Лето-осень 2023 года оккупанты запомнят как период позорных потерь среди кораблей в Черном море. Osint-аналитики выяснили, какие суда могут пополнить этот список.
Пытаясь спасти остатки Черноморского флота, россияне в панике выводят свои корабли из Крыма. Однако не все.
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Кто следующие жертвы "Малышей" и Storm Shadow
Согласно спутниковым снимкам, опубликованным Osint-аналитиками, враг значительно снизил количество судов в Севастополе. По состоянию на 2 декабря в бухтах города расположены следующие корабли:
- носители крылатых ракет "Калибров" – малый ракетный катер "Циклон"
- 1 сторожевой корабль проекта 1135 "Буревестник"
- 2 большой десантный корабль проекта 775
- 1 малый ракетный корабль проекта 1239 "Сывуч"
- 1 базовый тральщик проекта 12700 "Александрит"
- 1 тральщик проекта 266М "Аквамарин-М"
- 2 разведкорабля - "Приазовье" и "Иван Хурс"
- другие
Также на ремонте на Севастопольском морском заводе находится один большой десантный корабль проекта 775. На 13 заводе Черноморского флота ремонтируют два больших десантных корабля и один "Сывуч".
Какие корабли до сих пор в Севастополе / Фото Osint-аналитик
Россия кивает пятками из Черного моря
После успешных прилетов со стороны Украины оккупанты начали перемещать свои корабли и технику из оккупированного Крыма. в Новороссийск. Об этом сообщили агенты "Атеш" из состава военных Черноморского флота России. В частности, паническое перебрасывание зафиксировали в порту "Кавказ".
Военный эксперт отметил, что перебазирование Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск повлияет на его боеспособность. Ведь в Новороссийске нет места, где захватчики могли бы безопасно заряжать и разряжать свои корабли. А это нужно делать как можно дальше от населенного пункта.
Последние случаи успешной охоты на российские суда
- 4 ноября Украина ударила по судоремонтному заводу "Залов" в Керчи. Серьезные повреждения тогда получил ракетоноситель " Аскольд ".
- Ночью 10 ноября ГУР поразило 2 десантных корабля оккупантов в Крыму вблизи поселка Черноморское.
- Украинские военные за двое суток подряд повредили два судна корабль "Павел Державин" и буксир "Николай Муру".