Не только от попадания дронов: Украина усиливает защиту энергообъектов от российских атак

Украина усиливает защиту объектов энергетической инфраструктуры. Специальные конструкции могут спасти технику от ударов дронами, а иногда и от ракет.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев, заметив, что со временем Россия может возобновить массированные ракетные удары. Поэтому важно усиливать защиту объектов энергетической инфраструктуры, что сейчас и происходит.

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Уже реализуют эту программу

Как отметил Рябцев, сейчас продолжается реализации программы по повышению безопасности объектов энергетической инфраструктуры. Она состоит из трех этапов. На объектах размещают как мешки с песком или с другими материалами, так и большие железобетонные конструкции. Также наибольшую защиту имеют объекты, которые расположены вблизи линии фронта.

Речь идет о защите не только от попадания дронов, но и от ракет. К примеру, управляемых авиационных. Не скажу, что это от ФАБ-500 спасет. Но, если говорить об управляемых авиационных ракетах, то велика вероятность, что такое сооружение защитит оборудование от уничтожения,

– сказал Рябцев.

Значительно дешевле обезопасить оборудование от повреждения, чем производить новое и привозить его в Украину. Понятно, что этот процесс будет длительным. Вполне возможно, что он продолжится до конца 2024 года, а возможно и дальше.

Видим, что уровень защиты таких объектов растет. Речь идет как о пассивной защите вроде конструкций, так и об активной. Силы обороны Украины сбивают где-то 90% ракет и 75% дронов. Также те могут не попадать по целям. Россияне, наверное, решили, что могут сейчас найти менее защищенные цели, чем объекты энергетической инфраструктуры,

– отметил Рябцев.

Атаки по Украине: коротко