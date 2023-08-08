Разговоров о запрете не слышно: что думают в США об ударах по российским кораблям

Служба безопасности Украины совместно с Военно-морскими Силами провела две успешные операции в Черном море. Украинские дроны нанесли удары по большому десантному кораблю "Оленегорский горняк" и танкеру Sig.

О том, как в Америке реагируют на удары по российским судам, незаконно находящимся в территориальных водах Украины, 24 Канала рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский. Отметим, в 2019 году США наложили санкции на большой танкер Sig, причиной этого стало сотрудничество с Сирией из-за поставок авиационного топлива в страну.

Обратите внимание Уже есть первые последствия: как атаки на корабль "Оленегорский горняк" и танкер Sig ударили по России

Украина нашла собственные средства достижения победы

Американские военные эксперты понимают, что водные дроны эффективное оружие. А танкеры, десантные корабли – это не просто законные, а ценные военные цели. Директору ЦРУ Уильяму Бернсу, как отметил Пионтковский, слишком долго удавалось сдерживать нанесение ударов. Однако публичность многое меняет.

К тому же разоблачение украинской разведкой секретных переговоров эксперта по России Томаса Грэма с высшим путинским руководством оказало благоприятное влияние на всю атмосферу, в том числе на поведение Бернса.

По крайней мере, мы не слышим этих разговоров, которые раньше порождал Бернс якобы нельзя наносить удары по территории России. И этого достаточно,

– сказал российский публицист из США.

По мнению Пионтковского, Украина готовится к уничтожению кораблей, из которых оккупанты запускаются ракеты. В процессе долгих ожиданий истребителей F-16 украинцы решили найти средства достижения победы.

"Украина была, есть и будет как минимум в границах 1991 года. А распад последней империи мира – это закономерный процесс. Он будет продолжаться и после окончания войны", – добавил российский публицист из США.

Что повлияло на изменение политики директора ЦРУ: смотрите видео

Атака на российские корабли: коротко