Про те, як в Америці реагують на удари по російських судна, які незаконно перебувають у територіальних водах України, 24 Каналу розповів російський публіцист зі США Андрій Піонтковський. Зазначимо, у 2019 році США наклали санкції на великий танкер Sig, Причиною цього стала співпраця з Сирією через постачання авіаційного палива до країни.

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Україна знайшла власні засоби досягнення перемоги

Американські військові експерти розуміють, що водні дрони ефективна зброя. А танкери, десантні кораблі – це не просто законні, а цінні військові цілі. Директору ЦРУ Вільяму Бернсу, як зазначив Піонтковський, занадто довго вдавалося стримувати завдання ударів. Однак публічність багато змінює.

До того ж викриття українською розвідкою секретних перемовин експерта по Росії Томаса Грема з вищим путінським керівництвом справило сприятливий вплив на всю атмосферу, зокрема на поведінку Бернса.

Принаймні, ми не чуємо цих розмов, які раніше породжував Бернс буцімто не можна завдавати удари по території Росії. І цього достатньо,

– сказав російський публіцист зі США.

На думку Піонтковського, Україна готується до знищення тих кораблів, з яких окупанти запускаються ракети. У процесі довгих очікувань винищувачів F-16 українці вирішили знайти власні засоби досягнення перемоги.

"Україна була, є і буде, як мінімум у кордонах 1991 року. А розпад останньої імперії світу – це закономірний процес. Він продовжуватиметься й після закінчення війни", – додав російський публіцист зі США.

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Атака на російські кораблі: коротко