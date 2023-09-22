Подготовка поля боя: военный эксперт объяснил систематические удары по Крыму

Украина систематически наносит удары по временно оккупированному полуострову. Так ВСУ готовят будущее поле битвы.

Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Владислав Селезнев, отметив, что планы Генштаба по деоккупации полуострова под грифом "совершенно секретно" и вряд ли станут известны в перспективе. К слову, в сеть попало видео попадания в штаб Черноморского флота страны-агрессора в Севастополе.

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"Что касается той тактики, которую сейчас реализует украинская армия в отношении временно оккупированного Крыма и Севастополя, – это подготовка будущего поля битвы", – подчеркнул Селезнев.

Так украинские защитники уничтожают на территории полуострова российские военные и инфраструктурные объекты.

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