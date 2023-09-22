Подготовка поля боя: военный эксперт объяснил систематические удары по Крыму
Украина систематически наносит удары по временно оккупированному полуострову. Так ВСУ готовят будущее поле битвы.
Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Владислав Селезнев, отметив, что планы Генштаба по деоккупации полуострова под грифом "совершенно секретно" и вряд ли станут известны в перспективе. К слову, в сеть попало видео попадания в штаб Черноморского флота страны-агрессора в Севастополе.
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"Что касается той тактики, которую сейчас реализует украинская армия в отношении временно оккупированного Крыма и Севастополя, – это подготовка будущего поля битвы", – подчеркнул Селезнев.
Так украинские защитники уничтожают на территории полуострова российские военные и инфраструктурные объекты.
Как ВСУ готовят Крым к деоккупации: смотрите видео
Украина мощно бьет по Крыму
- Взрывы на временно оккупированном полуострове раздаются чуть ли не каждый день и ночь. 22 сентября украинские военные ударили по штабу Черноморского флота России. Прилетело во временно оккупированный Севастополь. Россияне заявили о якобы одном погибшем, но затем "переобулись" и сказали, что захватчик якобы пропал без вести. Тем временем, по неподтвержденной информации, в штабе в момент удара могло быть совещание высокопоставленных российских офицеров. В сети пишут, что там могли погибнуть несколько десятков россиян.
- Ночью 21 сентября Украина ударила по военному аэродрому в Саках в Крыму. Операцию провела СБУ совместно с ВМС. По данным источников 24 Канала, украинские военные запустили БПЛА, а затем ударили ракетами "Нептун". Российские пропагандисты говорят о масштабных разрушениях. Сообщают, в частности, о 30 погибших оккупантах.
- Ночью 13 сентября наши военные ударили по российским судам в Севастополе. Так армейцы повредили 2 корабля Черноморского флота России и оборудования судоремонтного завода.