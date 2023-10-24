Два компонента: чего не хватает Украине для полного огневого контроля над Крымом

В Украины есть лишь частичный огневой контроль над временно оккупированным Крымским полуостровом. Той номенклатуры, которая есть на вооружении в ВСУ, мало, чтобы установить полный.

Даже наличие большего количества дальнобойных ракет от наших партнеров не сможет решить эту проблему. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов, объяснив, что необходимо для установления полного огневого контроля над Крымом.

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Две главные составляющие

В традиционном обращении Владимир Зеленский обратился к участникам нового саммита Крымской платформы в Праге. Президент перечислил украинские достижения, одновременно назвав возникшие трудности перед Украиной.

В их числе и отсутствие полного огневого контроля ВСУ над всей территорией временно оккупированного Крыма.

Для этого требуются огневые средства. На сегодня у нас не хватает ракет высокой дальности и авиаций соответствующего технического уровня. Та авиация, которая у нас есть, не дает тактического преимущества в воздухе,

– отметил Олег Жданов.

Только ракеты ATACMS, предоставленные Украине Соединенными Штатами, не смогли бы полностью обеспечить огневой контроль над полуостровом. Хотя стоит отметить, что огневые возможности в первую очередь будут определяться количеством ракет.

То же касается и дальнобойных ракет Taurus. Однако в этом случае проблема есть и в носителях. Это одна из главных причин, почему Германия до сих пор не передала эти ракеты Украине, ведь есть мнение, что адаптировать их на самолеты, которые имеет Украина, очень трудно.

"Эта ракета очень похожа на Storm Shadow и SCALP, но дело в том, что Германия разрабатывала ее под собственный самолет – шведский Gripen. В Германии он является основным носителем ракеты Taurus", – объяснил военный эксперт.

Чтобы достичь полного огневого контроля над Крымом, Украине нужно не только много дальнобойных ракет. Но и мощная западная авиация.

Олег Жданов о потребностях Украины в оружии и технике: смотреть видео

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