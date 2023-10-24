Навіть наявність більшої кількості далекобійних ракет від наших партнерів не зможе розв'язати цю проблему. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов, пояснивши, що потрібно для встановлення повного вогневого контролю над Кримом.

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Дві головні складові

У традиційному зверненні Володимир Зеленський звернувся до учасників нового саміту Кримської платформи у Празі. Президент перерахував українські досягнення, водночас назвавши труднощі, які постали перед Україною.

Серед них і відсутність повного вогневого контролю ЗСУ над всією територією тимчасово окупованого Криму.

Для цього потрібні вогневі засоби. На сьогодні у нас не вистачає ракет високої дальності й авіацій відповідного технічного рівня. Та авіація, яка у нас є, не дає тактичної переваги у повітрі,

– зазначив Олег Жданов.

Лише ракети ATACMS, які надали Україні Сполучені Штати, не змогли б повністю забезпечити вогневий контроль над півостровом. Хоч, варто відзначити, що вогневі можливості насамперед визначатимуться кількістю ракет.

Те саме стосується і далекобійних ракет Taurus. Однак у цьому випадку проблема є й у носіях. Це одна з головних причин, чому Німеччина досі не передала цих ракет Україні, адже є думка, що адаптувати їх на літаки, які має Україна, дуже важко.

"Ця ракета дуже схожа на Storm Shadow та SCALP, але річ у тім, що Німеччина розробляла її під власний літак – шведський Gripen. У Німеччині він є основним носієм ракети Taurus", – пояснив військовий експерт.

Тож, аби досягнути повного вогневого контролю над Кримом, Україні потрібно не лише багато далекобійних ракет. Але й потужна західна авіація.

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