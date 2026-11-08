Смена тактики ВСУ и бензин из Индии: как новые удары по российским НПЗ разрушают экономику Путина

После почти двухнедельной паузы украинские силы возобновили массированные атаки на российскую нефтеперерабатывающую отрасль. Только за одну неделю было нанесено около шести результативных ударов по ключевым предприятиям, среди которых крупнейший на юге России Афипский НПЗ, а также заводы в Самарской, Нижегородской и Рязанской областях.

После почти двухнедельной паузы украинские силы возобновили массированные атаки на российскую нефтеперерабатывающую отрасль. Только за одну неделю было нанесено около шести результативных ударов по ключевым предприятиям, среди которых крупнейший на юге России Афипский НПЗ, а также заводы в Самарской, Нижегородской и Рязанской областях.

Израильский военный журналист Сергей Ауслендер рассказал 24 Каналу, что главным изменением стало не количество атак, а принципиально новый подход к выбору целей на территории самих предприятий.

Новая стратегия: паралич вместо точечных ударов

Ранее удары в основном направлялись на сложные и дорогостоящие установки, например, каталитического крекинга, которые отвечают за выпуск высокооктанового топлива.

Однако сейчас российские заводы массово переходят на выпуск низкокачественного топлива (стандарты Евро-2, 3, 4), поэтому уничтожение отдельных высокотехнологичных узлов утратило прежнюю эффективность.

В ответ украинские силы начали наносить удары по всей территории заводов, прицельно уничтожая межцеховые трубопроводы.

Нефтеперерабатывающий завод – это сложная система труб, по которым сырье перекачивается между этапами производства. Разрушение этих коммуникаций нарушает связность работы всего предприятия.

Хотя трубы легче отремонтировать, чем уникальные импортные установки, регулярность таких ударов создает постоянные проблемы и заставляет россиян тратить драгоценные ресурсы на непрерывный ремонт.

Масштабы экономических потерь

Нефтепереработка остается " экономической основой путинского режима ", и убытки от атак уже исчисляются десятками миллиардов.

По оценкам Главного управления разведки Минобороны Украины (по состоянию на конец сентября), Экономические потери России составили 23 миллиарда долларов. Из 38 атакованных предприятий 15 были полностью остановлены, а еще 12 существенно сократили производство. На пострадавших заводах объемы переработки упали более чем на 50%.

Международное энергетическое агентство (МЭА) подтверждает эту тенденцию.

В июне российские НПЗ перерабатывали 3,8 миллиона баррелей нефти в сутки – это минимальный показатель за последние 20 лет и на 30% меньше, чем до начала систематических атак. Хотя к концу октября России удалось частично восстановить объемы до 5 миллионов баррелей, новая ноябрьская волна ударов неизбежно вновь обрушит эти показатели.

Помимо прямых убытков от разрушения инфраструктуры, российская экономика несет колоссальные косвенные потери, которые трудно подсчитать.

Например, " многочасовые очереди на заправках " означают, что тысячи людей выпадают из экономического процесса: они не работают, не создают добавленной стоимости и не тратят деньги.

Кроме того, переход на низкокачественное топливо с высоким содержанием серы имеет отложенный разрушительный эффект – это неизбежно приведет к массовым поломкам современных автомобильных двигателей по всей стране.

Страна-заправочная станция без собственного бензина

Систематическое сокращение перерабатывающих мощностей уже спровоцировало кризис на внутреннем рынке России.

С начала года бензин в России подорожал примерно на 20%, а дизельное топливо – на 18%. Перебои с поставками фиксировались в 92% российских регионов.

Чтобы перекрыть " дефицит топлива ", Россия вынуждена импортировать топливо из Беларуси и Казахстана по завышенным ценам, поскольку поставщики прекрасно понимают безысходность ситуации и диктуют свои условия.

Дошло до абсурда: Россия закупает индийский бензин, произведенный из российской же нефти, и транспортирует его танкерами через полмира в Мурманск. Логистика такого импорта чрезвычайно дорогая и осложняется нехваткой железнодорожных цистерн.

Провал дизельной сделки

На фоне внутреннего кризиса Россия попыталась реализовать странную схему с экспорт дизельного топлива в США, с которого якобы были сняты санкции.

Однако эта инициатива потерпела полный крах. Из отправленных танкеров ни один так и не разгрузился в американских портах: часть развернулась на полпути, другие направились в сторону Алжира или Бразилии.

Причина проста – частный рынок " отказывается покупать российское топливо ".

Покупатели опасаются вторичных санкций и политических расследований. В результате эта попытка обойти ограничения обернулась лишь репутационными потерями, не принеся российскому бюджету никакой пользы.

Что будет дальше: три сценария

Дальнейшее развитие событий вокруг российской нефтепереработки имеет несколько вариантов.

Первый – " обострение кризиса ": украинские атаки продолжаются систематически, что приведет к дальнейшему падению переработки, росту цен и коллапсу логистики.

– " обострение кризиса ": украинские атаки продолжаются систематически, что приведет к дальнейшему падению переработки, росту цен и коллапсу логистики. Второй – синусоида восстановления: ВСУ берут паузу, Россия частично восстанавливает заводы, после чего прилетают новые дроны и цикл повторяется.

– синусоида восстановления: ВСУ берут паузу, Россия частично восстанавливает заводы, после чего прилетают новые дроны и цикл повторяется. Третий – прекращение ударов, что является наименее вероятным сценарием, поскольку он привязан к гипотетическому прекращению войны.

При этом любые разговоры о мире в обмен на территории (например, сдачу Донецкой и Луганской областей) являются иллюзией.

Ни один из предлагаемых проектов не гарантирует стабильного мира. Отход украинских войск из условного Славянска или Краматорска лишь даст России время на перегруппировку, после чего огонь возобновится.

Агрессору нужны не компромиссы, а полная капитуляция, поэтому прекращение ударов по экономической базе России пока выглядит невозможным.

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