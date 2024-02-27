"Санкции" спецслужб действуют: какие потери уже понесла Россия после ударов по НПЗ

В течение месяцев украинские спецслужбы готовят и осуществляют операции по поражению нефтеперерабатывающих предприятий и нефтяных терминалов в России. Наши дроны долетают до регионов страны-агрессора, которые ранее враг считал надежно защищенными.

Эти “санкции” со стороны украинских сил уже приносят результат. Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что Россия запрет на экспорт нефтепродуктов.

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Нужно продолжать наносить удары

Согласно последним данным, в январе 2024 года Россия уменьшила экспорт нефтепродуктов, в частности бензина – на 37%, дизельного топлива – на 23%.

Это и есть те долговременные последствия ударов по НПЗ России,

– отметил экс-сотрудник СБУ.

Кроме того, с 1 марта и в течение 6 месяцев Россия вводит запрет на экспорт нефтепродуктов. Он не касается стран, входящих в состав Евразийского экономического союза, в частности Южной Осетии, Абхазии, Монголии и Узбекистана. Россия продолжит выполнять свои обязательства в отношении этих партнеров.

СБУ и ГУР готовили и применяли морские дроны против российского флота и осуществили ряд блестящих операций. Так же Украина сейчас накопила большое количество дронов типа "Шахед", о чем говорил министр Александр Камышин, и поэтому гипотетически в ближайшие месяцы можем нанести серьезные удары по российской топливной инфраструктуре,

– отметил Ступак.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что Украина почти догнала Россию в производстве собственных дронов-камикадзе. Они имеют очень схожие параметры с иранскими "Шахедами", которые применяет Россия для ударов по нашей территории. По словам Камышина, на 2024 год украинские "способности произвести такие дроны уже ничем не уступают России".

Последствия ударов по НПЗ России будут иметь большое значение и мощное действие. Благодаря этому уже сокращается экспорт нефтепродуктов, а это значит, что меньше денег поступит в российский бюджет, будет не хватать средств на выплаты зарплат мобилизованным и наемникам, на закупку различного военного оборудования и т. д.

"Поэтому нельзя останавливаться – нужно продолжать постоянно наносить удары по нефтеперерабатывающим предприятиям, нефтяным терминалам, чтобы на европейской части России они не работали минимум несколько месяцев", – отметил Иван Ступак.

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