"Подарок" под елку: Украина установила новый рекорд по ударам по России, – Bloomberg

В декабре 2025 года Украина рекордное количество раз атаковала российские НПЗ. Благодаря этим ударам доходы Кремля от продажи нефти все меньше и меньше.

Так, в последнем месяце 2025 года Украина осуществила не менее 24 атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные танкеры и другие морские объекты, а также на основную трубопроводную инфраструктуру, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Как Украина лишает Россию главного источника финансирования войны?

Особенно Киев активизировал удары по морской инфраструктуре, повторно атакуя нефтяные и газовые месторождения "Лукойла" в Каспийском море.

Украина также ударила по портам Черного моря Тамань и Ростов, подожгли несколько танкеров, и продолжала бить по так называемому "теневому флоту" России.

На суше наши военные наносили успешные удары по российским нефтяным заводам, в частности впервые использовав для этого крылатые ракеты Storm Shadow.

Российское правительство прогнозирует, что в этом году доходы от нефти и газа упадут до 23% бюджета – это самый низкий показатель за всю историю.

Напомним, что предыдущий рекорд по ударам по НПЗ России Украина установила в ноябре. Тогда она попала по вражеским нефтеперерабатывающим заводам 14 раз.

Обратите внимание! Как пишет издание Atlantic, США "тихо" позволили Украине удары по российскому "теневому флоту", иногда предоставляя для этого разведданные. Администрация Трампа поддерживает подобные атаки как способ давления на Кремль, несмотря на публичные заявления о мирном урегулировании. Между тем издание Financial Times писало, что с июля США помогают Украине наносить удары и по российским энергетическим объектам с целью снижения экономического потенциала России.

Какие последствия атаки Украины на нефтяные объекты России?