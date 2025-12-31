"Подарок" под елку: Украина установила новый рекорд по ударам по России, – Bloomberg
- В декабре 2025 года Украина осуществила не менее 24 атаки на российскую нефтяную инфраструктуру.
- Из-за этих ударов нынешние доходы России от нефти и газа снизятся до самого низкого уровня в истории, составляя лишь 23% бюджета.
В декабре 2025 года Украина рекордное количество раз атаковала российские НПЗ. Благодаря этим ударам доходы Кремля от продажи нефти все меньше и меньше.
Так, в последнем месяце 2025 года Украина осуществила не менее 24 атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные танкеры и другие морские объекты, а также на основную трубопроводную инфраструктуру, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Как Украина лишает Россию главного источника финансирования войны?
Особенно Киев активизировал удары по морской инфраструктуре, повторно атакуя нефтяные и газовые месторождения "Лукойла" в Каспийском море.
Украина также ударила по портам Черного моря Тамань и Ростов, подожгли несколько танкеров, и продолжала бить по так называемому "теневому флоту" России.
На суше наши военные наносили успешные удары по российским нефтяным заводам, в частности впервые использовав для этого крылатые ракеты Storm Shadow.
Российское правительство прогнозирует, что в этом году доходы от нефти и газа упадут до 23% бюджета – это самый низкий показатель за всю историю.
Напомним, что предыдущий рекорд по ударам по НПЗ России Украина установила в ноябре. Тогда она попала по вражеским нефтеперерабатывающим заводам 14 раз.
Обратите внимание! Как пишет издание Atlantic, США "тихо" позволили Украине удары по российскому "теневому флоту", иногда предоставляя для этого разведданные. Администрация Трампа поддерживает подобные атаки как способ давления на Кремль, несмотря на публичные заявления о мирном урегулировании. Между тем издание Financial Times писало, что с июля США помогают Украине наносить удары и по российским энергетическим объектам с целью снижения экономического потенциала России.
Какие последствия атаки Украины на нефтяные объекты России?
- Украина в этом году получила реальную возможность регулярно наносить удары по глубоким тылам России, что уже создает серьезные риски для ее экономики. Об этом 24 Каналу заявил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан. По его словам, активные удары стали возможными после появления достаточного количества дальнобойных ударных дронов с радиусом более 1000 километров. Свитан отмечает, что главная задача – сохранить темпы атак. Если нынешняя динамика сохранится, то к концу 2026 года российский нефтегазовый сектор может понести критические потери, что существенно ударит по экономическим возможностям Кремля.
- Для России экономическая ситуация ухудшается из-за санкций, падение цен на нефть и удары Украины по нефтяной инфраструктуре, что может повлиять и на внутреннюю политическую стабильность. Об этом в разговоре с 24 Каналом заявил политический эксперт Андрей Городницкий. Он отметил, что окружение Путина рано или поздно начнет давить на него, что может иметь серьезные последствия для режима.