Россияне могут готовить новые удары по Одессе: Братчук указал на признаки

Россияне чуть ли не ежедневно обстреливают Одесскую область. Страна-агрессор не собирается останавливаться и дальше собирается терроризировать мирные города.

Сейчас оккупанты активно мониторят и разведывают ситуацию, вероятно, готовясь к новой атаке. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Как враг готовится к новой атаке

Россияне активно применяют аэроразведку. Есть информация о том, что в районе Черного моря, ближе к нашему побережью, находится дрон разведчик. Чуть ли не каждый день мобильные огневые группы или подразделения сил противовоздушной обороны уничтожают разведывательные дроны.

Враг мониторит и разведывает ситуацию. Возможно, снова готовится к обстрелу, или будет атаковать. Ведь российские нападения на Одесскую область происходят каждый день,

– сказал Братчук.

Оккупационная армия также активно использует баллистику. В частности, вечером 22 марта россияне ударили ракетой "Искандер-М". Противник снова пытался поразить объект критической энергетической инфраструктуры. На месте удара возник пожар, но, к счастью, был достаточно быстро локализован.

Несмотря на время года, объекты энергетической инфраструктуры всегда под прицелом,

– отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

В Одессе и Одесском районе была повреждена энергетическая инфраструктура. Сначала в регионе ввели стабилизационные графики отключения, но потом энергетикам пришлось применять более жесткие меры – ввести экстренные отключения света.

"Ближе к ночи ситуация начала выравниваться. Сейчас без электроэнергии остается еще несколько тысяч человек, но в течение сегодняшних суток все должны восстановить", – добавил Братчук.

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