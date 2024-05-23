Если США разрешат бить по России: каким может быть ответ Путина

Западные издания сообщают, что госсекретарь США Энтони Блинкен после поездки в Киев стал сторонником снятия запрета на удары американским оружием по России. Сейчас в администрации Джо Байдена ведутся дебаты по этому поводу.

Есть все шансы говорить о том, что в 2024 году произойдет снятие этого запрета. Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что запрет является абсурдным и даже преступным.

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Каким может быть ответ России

По мнению Яковенко, США могут согласиться на это уже в ближайшее время, в то же время Владимир Путин не будет иметь чем ответить. Разрешение на использование оружия существенно изменит характер войны, потому что уничтожение объектов на территории агрессора выровняет ситуацию.

Россия по своему потенциалу значительно сильнее Украины. Это даже не стоит сравнивать, поэтому я думаю, что развязывание рук будет иметь очень существенное влияние на ход войны, особенно, учитывая преимущества, которые имеет Украина. В частности боевой дух, мотивация, ведь украинцы воюют за свою землю, а россияне за деньги,

– подчеркнул Яковенко.

Относительно ответа, который может дать Путин, то для этого он также не имеет особых ресурсов. Единственный – ядерное оружие, но вероятность его применения практически нулевая. Все остальные возможности российский диктатор уже использовал, а дополнительных козырей достать неоткуда.

Поэтому решение США вместе с помощью от западных партнеров действительно может привести к определенному перевороту в пользу Украины.

Почему Путин не решится использовать ядерное оружие

На фоне постоянных угроз так называемого президента России другие страны также проводят соответствующие учения. Например, сообщалось, что они уже состоялись во Франции. Несмотря на это, ядерный шантаж Путина, вероятно, продолжится, потому что это основа его международной политики.

Когда все говорят об эскалации, то надо понимать, что она также имеет свои пределы. Например, эскалация может заключаться в угрозах, в проведении учений, перемещении ядерного оружия. Впрочем дальше агрессор должен сделать шаг на еще одну ступеньку вверх.

"Применение ядерного оружия в конечном итоге приведет к самоуничтожению Путина, а он же не самоубийца", – подчеркнул российский оппозиционный журналист.

Удары западным оружием по России: что известно