Є всі шанси говорити про те, що у 2024 році відбудеться зняття цієї заборони. Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що заборона є абсурдною та навіть злочинною.

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Якою може бути відповідь Росії

На думку Яковенка, США можуть погодитися на це вже найближчим часом, водночас Владімір Путін не матиме чим відповісти. Дозвіл на використання зброї суттєво змінить характер війни, бо знищення об'єктів на території агресора вирівняє ситуацію.

Росія за своїм потенціалом значно сильніша від України. Це навіть не варто порівнювати, тож я думаю, що розв'язування рук матиме дуже істотний вплив на перебіг війни, особливо, враховуючи переваги, які має Україна. Зокрема бойовий дух, мотивація, адже українці воюють за свою землю, а росіяни за гроші,

– наголосив Яковенко.

Щодо відповіді, яку може дати Путін, то для цього він також не має особливих ресурсів. Єдиний – ядерна зброя, але ймовірність її застосування практично нульова. Всі інші можливості російський диктатор уже використав, а додаткових козирів дістати немає звідки.

Тож рішення США разом з допомогою від західних партнерів справді може призвести до певного перевороту на користь України.

Чому Путін не наважиться використати ядерну зброю

На тлі постійних погроз так званого президента Росії інші країни також проводять відповідні навчання. Наприклад, повідомлялося, що вони уже відбулися у Франції. Попри це, ядерний шантаж Путіна, ймовірно, продовжиться, бо це основа його міжнародної політики.

Коли всі говорять про ескалацію, то треба розуміти, що вона також має свої межі. Наприклад, ескалація може полягати у погрозах, у проведенні навчань, переміщенні ядерної зброї. Втім далі агресор повинен зробити крок на ще одну сходинку вгору.

"Застосування ядерної зброї в кінцевому підсумку призведе до самознищення Путіна, а він же не самогубець", – підкреслив російський опозиційний журналіст.

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