В США подтвердили, что разрешили Украине бить по России западным оружием

Президент США Джо Байден действительно дал Украине разрешение наносить удары по России переданным американским оружием.

Об этом государственной секретарь США Энтони Блинкен сказал на пресс-конференции.

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Разрешение бить по России

Блинкен рассказал, что после начала наступления россиян на Харьковщину Украина запросила у США разрешение на использование американского оружия для ударов по России. Это касается непосредственно атак на вражеских солдат, которые сосредоточены с другой стороны границы, то есть атак на военные цели.

Это дошло до президента (Джо Байдена – 24 Канал), и, как вы уже слышали, он одобрил использование нашего оружия с этой целью,

– сказал госсекретарь США.

Он добавил, что Соединенные Штаты продолжат делать то, что делали – в случае необходимости адаптироваться и подстраиваться.

Реакция Зеленского

Владимир Зеленский на пресс-конференции в Швеции заявил, что получил определенный месседж о согласии США на удары по российской территории.

У нас был месседж от американской стороны. Рано утром сегодня (31 мая, – 24 Канал) я получил это сообщение от моих военных,

– сказал президент.

Глава государства добавил, что не может раскрывать подробностей, но хочет "увидеть, что произойдет на практике".

"Но то, что я вижу, в любом случае является шагом вперед, к этой цели, которую мы обсуждали ранее. Чтобы сделать возможным для нас защиту наших людей, которые живут в населенных пунктах у границы",

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Какие еще страны разрешили использовать свое оружие