Украина работает с союзниками для расширения применения оружия для ударов по России, – Кулеба

Ряд стран предоставили Украине ограниченное разрешение бить по территории России переданным оружием. Однако Украина и дальше продолжает работу с союзниками, чтобы расширить применение западного оружия.

Об этом заявил Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Маргусом Тсахкной, передает 24 Канал.

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Разрешение на удары по России

По словам министра иностранных дел, Украина все еще должна придерживаться правил, которые установили союзники.

Я могу подтвердить, что наши партнеры сделали на самом деле очень правильный шаг, сняв ограничения, чтобы мы могли бить по целям в России. Это не значит, что мы имеем карт-бланш, есть правила, которых надо придерживаться. Мы будем дальше работать с союзниками, чтобы расширить применение их вооружения,

– пояснил Кулеба.

Стоит отметить, что Маргус Тсахкна также поддержал украинского министра. Он сказал, что позиция Эстонии заключается в том, что Украина имеет право защищаться и бить по целям на территории России.

Дмитрий (Кулеба, – 24 Канал) прав, что недавно принятое решение США, Германии и других стран является движением в правильном направлении,

– сказал Тсахкна на брифинге.

В США разрешили бить по военным целям

31 мая Соединенные Штаты Америки разрешили Силам обороны бить по территории России американским оружием, но с определенными ограничениями. Майкл Карпентер, директор по вопросам Европы в Совете национальной безопасности США, объяснил, что это решение касается всего региона на Севере, откуда российские военные обстреливают Украину.

Президент Владимир Зеленский открыто заявил, что Украина намерена использовать западное оружие дальнего действия для ударов по территории России. Президент предположил, что окончательное решение Великобритании и других партнеров зависит от "консенсуса", причем решающее значение имеет позиция Вашингтона.

Конгрессмены осудили ограничения на использование поставленных США ракет ATACMS. Они убеждены, что для победы Украины в войне нужно позволить использовать предоставленное оружие против любых законных военных целей на территории России, а не только вдоль границы на Харьковщине.