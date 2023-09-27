Есть предатели среди своих: какую роль дезертиры могут сыграть в ударах по России

Количество и точность ударов по российским военным объектам свидетельствуют о том, что этому способствуют сами оккупанты. Несмотря на причины таких действий, для Украины они полезны.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко сказал 24 Каналу, что готовность россиян сотрудничать с военным руководством Украины означает деморализацию врага.

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"Даже официальная информация в публичном доступе свидетельствует о том, что по военным аэродромам запускают беспилотники с территории России", – подчеркнул Мусиенко.

Очевидно, на территории агрессора действуют не только украинские диверсионные группы, но и российские, ведь речь идет о серьезных масштабах.

Среди причин, почему оккупанты решают перейти на сторону Украины, могут быть:

денежное вознаграждение;

борьба с конкурентами;

стремление свергнуть путинский режим;

нежелание участвовать в военных преступлениях против украинцев.

Именно последним объяснил свой поступок российский пилот Максим Кузьминов, который перегнал в Украину вертолет Ми-8 и предоставил ценные данные.

Удар по штабу черноморского флота корректировали из Крыма

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что удар по штабу российского флота в Севастополе помогали наводить неравнодушные граждане из Крыма. По его словам, все больше людей контактируют с украинскими военными для предоставления важной информации.

Прежде всего, это касается активно участвующей молодежи. В общем ситуация меняется к лучшему,

– отметил Ким.

В Kyiv Post заявили, что ключевую информацию предоставили недовольные российские офицеры за денежное вознаграждение.

Россияне переходят на сторону Украины