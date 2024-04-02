Рисунки на бетоне: британская разведка показала, как Россия прячет самолеты от ударов на авиабазах

Из-за регулярных успешных ударов Украины по военным объектам России, оккупанты начали применить ряд методов для маскировки своих самолетов на авиабазах. Правда, эти попытки россиян оказались весьма неудачными.

На аэродроме Кировское во временно оккупированном Крыму россияне нарисовали силуэты истребителей. В то же время на место изображения все равно приземляются вертолеты, что полностью подрывает попытку обмана.

Читайте также Готовят новые подразделения за 27 дней: в ГУР оценили качество мобилизационных возможностей России

Спутниковый снимок аэродрома опубликовали в разведывательном обзоре британского Минобороны. По данным ведомства, такие рисунки также заметили еще по меньшей мере на 12 российских авиабазах.

Это также демонстрирует настоящий порядок в боевых рядах или численность самолетов на этой авиабазе, которую Россия, вероятно, пытается скрыть от украинской разведки,

– говорится в отчете разведки.

Вертолет приземляется на нарисованный силуэт истребителя / Фото: Министерство обороны Великобритании

Все это ярко демонстрирует степень беспокойства России будущими украинскими ударами и способностью их отразить.

Украина наносит удары по российским аэродромам: что известно