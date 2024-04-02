Рисунки на бетоне: британская разведка показала, как Россия прячет самолеты от ударов на авиабазах
Источник:Минобороны Британии
Из-за регулярных успешных ударов Украины по военным объектам России, оккупанты начали применить ряд методов для маскировки своих самолетов на авиабазах. Правда, эти попытки россиян оказались весьма неудачными.
На аэродроме Кировское во временно оккупированном Крыму россияне нарисовали силуэты истребителей. В то же время на место изображения все равно приземляются вертолеты, что полностью подрывает попытку обмана.
Читайте также Готовят новые подразделения за 27 дней: в ГУР оценили качество мобилизационных возможностей России
Спутниковый снимок аэродрома опубликовали в разведывательном обзоре британского Минобороны. По данным ведомства, такие рисунки также заметили еще по меньшей мере на 12 российских авиабазах.
Это также демонстрирует настоящий порядок в боевых рядах или численность самолетов на этой авиабазе, которую Россия, вероятно, пытается скрыть от украинской разведки,
– говорится в отчете разведки.
Все это ярко демонстрирует степень беспокойства России будущими украинскими ударами и способностью их отразить.
Украина наносит удары по российским аэродромам: что известно
- В Энгельсе Саратовской области ночью 20 марта прогремели мощные взрывы. Они были такой силы, что россияне жаловались, что "дрожали даже рамы в окнах". Также в сети заявляли, что Энгельс якобы атаковали беспилотники. Вероятно, это были БпЛА"Лютый", которые имеют дальность полета до 1000 километров.
- Вблизи города Энгельс расположена одна из крупнейших российских авиабаз "Энгельс-2". На этой авиабазе базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, которые враг использует для нанесения ракетных ударов по Украине. Спутниковые снимки свидетельствуют, что за день до удара на авиабазе находилось 11 стратегических бомбардировщиков.
- Как сообщили источники в спецслужбах, взрывы в Энгельсе Саратовской области – это плановая работа Главного управления разведки. Также известно, что есть поражения.