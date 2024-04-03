Нащупали болевую точку: Черник объяснил, почему Запад против ударов по российским НПЗ

Украинские силы продолжают наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам России. В то же время США выступают против того, чтобы Украина била по российским НПЗ.

В Соединенных Штатах, по информации западных СМИ, боятся, что из-за вреда, который наносят украинцы нефтеперерабатывающей отрасли России, могут вырасти цены на нефть и бензин в США. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник сказал 24 Каналу, что россияне серьезно шантажируют Соединенные Штаты.

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Надо продолжать

Москва, вероятно, поставила условие Вашингтону, если украинцы продолжат бить по российской нефтеперерабатывающей отрасли, то, действительно, цены на топливо могут повыситься.

Наши силы, в частности, могут повредить Каспийский нефтепровод длиной 1500 километров. Там прокачивается нефть из Казахстана, которая в Новороссийске грузится на танкеры и доставляются на мировые рынки,

– отметил военный эксперт.

Администрация Джозефа Байдена, по его мнению, в электоральном цикле, в котором находится, очень боится увеличения даже на несколько центов цены на бензин в США. Это будет серьёзный удар по Байдену, несмотря на то, что он и Дональд Трамп, по большому счету, сейчас идут в электоральной гонке за президентское кресло "ноздря в ноздрю".

Если Украина нащупала эту болевую точку – удары по российским НПЗ, и о ней начали говорить, то она является рабочей. А это означает, что надо продолжать проводить силовую дипломатию,

– подчеркнул Черник.

Он напомнил, что в 1940 году, когда уже кипела Вторая мировая война, между союзниками – Францией и Великобританией – состоялся полноценный морской бой в акватории Средиземного моря – так называемая операция "Катапульта". Британцы, не безосновательно, боялись, что как только Германия захватит Францию, то ее мощный флот достанется Гитлеру. Во время этого боя погибло более 1200 французов.

"Поэтому надо продолжать бить по российским НПЗ. Чем больше там сгорит всего, что может сгореть, тем лучше. Такие удары поднимают цену на топливо. Это создаст очень серьезные проблемы в начале посевной, а Россия входит в пятерку экспортеров сельскохозяйственной продукции. Поэтому, чем больше таких процессов будут душить российскую экономику, тем лучше", – уверен Петр Черник.

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