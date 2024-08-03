Республиканец откровенно сказал, достаточно ли политической воли у США, чтобы разрешить удары по России

На Западе продолжаются дискуссии о том, чтобы предоставить Украине разрешение бить по территории России делекобойным оружием. Такое решение до сих пор не принято, а страна-агрессор продолжает обстреливать наши мирные города и села ракетами.

Бывший конгрессмен-республиканец США Адам Кинзингер рассказал 24 Каналу, что не так давно Соединенные Штаты позволили Украине бить по границе. Но разрешения на удары вглубь территории врага все-таки нет.

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Могут ли в США изменить мнение

Адам Кинзингер отметил, что политической воли сейчас достаточно для принятия нужного решения. Более того, не только у демократов, но и республиканцев, за исключением Дональда Трампа, Джей Ди Венса и еще нескольких политиков.

Как вы видите в голосованиях, по крайней мере половина республиканцев стремится снять наручники с Украины и выступает за ее победу в войне. Поэтому, думаю, сейчас достаточно политической воли,

– сказал бывший конгрессмен-республиканец.

Он вспомнил о том, что Вооруженные Силы Украины уже имеют возможность бить по приграничным территориям, откуда оккупанты ведут огонь. Но на самом деле всю Россию можно назвать такой территорией.

Для принятия этого решения понадобилось серьезное давление на администрацию Джо Байдена. Так было не только с разрешением на удары, но и с предоставлением танков, дальнобойных ракет, систем Patriot.

"Когда-то все это боялись предоставлять, чтобы не вызвать начало третьей мировой войны. Но ничто из этого не спровоцировало ее. Будем откровенными, Россия сама не заинтересована в развязывании такой войны. Пришло время понять, что Россия блефует и предоставить Украине все, что нужно для победы", – подчеркнул Адам Кинзингер.