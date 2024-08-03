Колишній конгресмен-республіканець США Адам Кінзінгер розповів 24 Каналу, що не так давно Сполучені Штати дозволили Україні бити по прикордонню. Але дозволу на удари вглиб території ворога все-таки немає.

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Чи можуть у США змінити думку

Адам Кінзінгер наголосив, що політичної волі зараз є достатньо для ухвалення потрібного рішення. Ба більше, не тільки у демократів, але й республіканців, за винятком Дональда Трампа, Джей Ді Венса та ще кількох політиків.

Як ви бачите у голосуваннях, принаймні половина республіканців прагне зняти наручники з України та виступає за її перемогу у війні. Тому, думаю, зараз достатньо політичної волі,

– сказав колишній конгресмен-республіканець.

Він згадав про те, що Збройні Сили України вже мають можливість бити по прикордонних територіях, звідки окупанти ведуть вогонь. Але насправді всю Росію можна назвати такою територією.

Для ухвалення цього рішення знадобився серйозний тиск на адміністрацію Джо Байдена. Так було не лише з дозволом на удари, але й з наданням танків, далекобійних ракет, систем Patriot.

"Колись все це боялися надавати, щоб не спричинити початок третьої світової війни. Але ніщо з цього не спровокувало її. Будемо відвертими, Росія сама не зацікавлена у розв'язанні такої війни. Настав час зрозуміти, що Росія блефує та надати Україні все, що потрібно для перемоги", – наголосив Адам Кінзінгер.