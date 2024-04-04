Эстонский лидер поддержал Украину: он назвал атаки на российский тыл легитимными

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что считает атаки Украины на военные цели в российском тылу абсолютно легитимными. Он считает, что эти атаки помогают замедлить российскую военную машину.

Напомним, что 27 марта, после новых атак по российским НПЗ, представитель Госдепа США заявил, что позиция США относительно украинских атак по территории России остается неизменной – Штаты не поддерживают ударов Украины вне ее территории. Тогда Миллер добавил, что позиция Штатов отражает их "длительную политику" и это "четко донесли" до Украины.

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"Это помогает замедлить российскую военную машину"

Президент Эстонии Алар Карис выступил с заявлением, в котором поддержал легитимность атак Украины на военные объекты в российском тылу. Эту позицию он высказал во время встречи с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Я считаю абсолютно легитимными атаки Украины на военные цели, которые расположены в тылу РФ – это помогает замедлить российскую военную машину,

– заявил он.

Президент также выразил убеждение, что ограничение помощи Украине со стороны западных стран может лишь увеличить агрессивность России. Карис призвал европейские страны и страны НАТО предоставлять Украине военную помощь и обеспечить ее необходимыми ресурсами для победы в конфликте.

"Это война, в которой с одной стороны насаждается колониалистическое зло, а с другой стороны защищается международное право и независимость государств. Теперь перед нами стоит вопрос преданности цели и скорейшего поиска необходимых средств, чтобы мы на самом деле смогли за себя постоять", – подчеркнул глава Эстонии.

Он также напомнил, что Эстония приняла решение в течение четырех лет предоставлять Украине военную помощь в объеме 0,25% от своего ВВП, а призвал союзников увеличить свою военную поддержку Украины и дать стране необходимые средства для успешного ведения войны.

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