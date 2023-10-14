Причина не в накоплении: почему россияне совершили паузу в массированных атаках
В Украине значительно сократилось количество воздушных тревог за последнее время. Враг, вероятно, накапливает ракеты, чтобы нанести массированный обстрел по Украине.
Полковник ВСУ запаса, лётчик инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что эта пауза может быть связана с тем, что россияне ждут включения теплогенерации в Украине.
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Имеют неприкосновенный запас
Это логичный шаг с военной точки зрения, если российские военные имеют задачу повлиять именно на теплогенерацию в Украине.
Если она находится во включенном состоянии, то в большей степени подвергается ударам и масштабным выведениям из строя. Поэтому оккупанты ждут именно этого,
– подчеркнул военный эксперт.
В то же время накопление ракет не является причиной паузы в обстрелах Украины.
Россия имеет так называемый неприкосновенный запас, в котором 500 – 700 ракет. Изготовляет она примерно до 100 ракет. И это гораздо меньше, чем у россиян было в прошлом году. Однако если бы стояла задача наносить удары, они бы их не накапливали. Им и так хватает для атаки по 20 – 30 ракет,
– отметил полковник ВСУ запаса.
Роман Свитан объяснил, почему россияне совершили паузу в ракетных обстрелах Украины: смотрите видео
Оккупанты вероятнее всего ждут начала отопительного сезона. А также они готовят маршруты и атаки. Сейчас наверняка идет серьезная работа российской разведки по доразведке, корректировке, подтверждению размещения объектов в Украине.
"После этого будет проведена работа по маршрутизации движения ракет и определению целей. А для этого нужно дождаться работы тепло и электрогенерации в Украине", – подчеркнул Роман Свитан.
Ракетные обстрелы Украины
- Представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат считает, что россияне сделали перерыв в массированных ракетных атаках Украины из-за того, что не имеют возможности интенсивно совершать обстрелы. Ведь оккупанты не могут опорожнять свой стратегический неприкосновенный запас.
- Игнат отметил, что поэтому свои дальнобойные ракеты в частности Х-101, россияне берегут для выполнения важных стратегических задач.
- Также руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что в этом году россияне будут искать новую тактику при обстрелах энергетической системы Украины. Ведь захватчики сделали выводы из ошибок, которые совершили в прошлом году.
- В то же время министр энергетики Герман Галущенко отметил, что в этом году энергетические системы Украины значительно лучше подготовлены к ракетным атакам, чем в прошлом. Это касается и противовоздушной обороны, и "пассивной защиты".