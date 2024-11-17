Франция и Британия тоже разрешили Украине бить по России SCALP/Storm Shadow, – Le Figaro

США сняли ограничения на удары по России ракетами ATACMS. Соответствующее решение приняли также в Лондоне и Париже.

Французы и британцы разрешили Украине наносить удары вглубь российской территории с помощью своих ракет SCALP/Storm Shadow, передает 24 Канал со ссылкой на Le Figaro.

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Важное решение для Украины

Отмечается, что Париж и Лондон согласовали соответствующие разрешения после того, как администрация Байдена сняла запрет на удары по России ракетами ATACMS радиусом действия 300 километров.

Напомним, что несколько месяцев Владимир Зеленский постоянно просил у союзников обеспечить Украину дальнобойностью. Президент отмечал, что атаки на российские аэродромы – едва ли не единственное спасение от смертоносных вражеских КАБов.

Подчеркнем, что длительное время в Белом доме отказывались снимать ограничения, ссылаясь на то, что Россия перенесла свою авиацию на расстояние, недостижимое для ATACMS.

Между тем, пока в Вашингтоне сомневались, Кремль привлек к войне в Украине северокорейских солдат. По данным ВСУ, по меньшей мере 10 тысяч военных КНДР принимают участие в боях на Курщине.

Что известно о Storm Shadow

Storm Shadow – крылатая ракета класса "воздуха – земля" (также есть флотские варианты с возможностью пусков с кораблей и подводных лодок). Во французской армии ракета называется SCALP-EG. Способна поражать цели на расстоянии от 250 до 560 километров. Вес ракеты – 1300 килограммов, масса боевой части – 480 килограммов, длина – 5,1 метра, диаметр – 480 мм, максимальная скорость – 1000 километров в час.

Кстати, недавно сообщалось, что Франция предоставит Украине дополнительные ракеты SCALP и Mistral для повышения обороноспособности ВСУ.

В то же время СМИ писали, что Британия остановила поставки "штормов" Украине с лета. Журналисты предположили, что это может быть связано с критически низкими запасами этих ракет в британской армии. Также там предположили, что Лондон ожидает разрешения от США бить по России дальнобойным оружием. Тогда и Storm Shadow можно было бы использовать более эффективно.