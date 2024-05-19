"Завуалированное разрешение": при каком условии США отменят запрет на удары западным оружием по России

Силы обороны наносят удары по военным объектам на территории России своим оружием, и с недавних пор – британским. Украина обратился к Белому дому с просьбой снять ограничения на использование американского оружия. Киев работает над решением этого вопроса.

Учитывая то, что в США недавно одобрили пакет военной помощи, который предусматривает серьезные типы вооружения. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт-международник, кандидат политических наук Станислав Желиховский, отметив, что американское оружие можно использовать по критически важных целях, которые помогают России вести войну против нашего государства.

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"Пока, как по мне, американская сторона будет пытаться по крайней мере публично и официально не допускать этого", – сказал эксперт-международник.

При каком условии США могут отменить запрет

Желиховский предположил, что Вашингтон по нескольким причинам может не предоставить Украине разрешение на использование американского оружия по военным объектам на российской территории:

боится эскалации со стороны России;

боится переброски войны на другие страны, в частности, ЕС и НАТО.

Вероятно, если Россия не захочет сесть за стол переговоров на условиях Украины, тогда США могут пересмотреть свою позицию. Удары украинским оружием уже наносят серьезный ущерб Кремлю. Можно представить, что будет с применением американского вооружения. Чтобы этого не произошло, страна-агрессор должна пойти на компромисс и рассматривать пункты, предложенные нашим государством и партнерами. Сейчас Америка пытается объяснить России, что не стоит эскалировать конфликт и затягивать войну.

"Это может быть предупреждение для России. Поэтому мы видели визит Энтони Блинкена во время наступления России на Харьковщину. Он дал понять, что Украине пока не дается разрешение на использование, хоть якобы она может это сделать. Это завуалированное разрешение на будущее. Предполагаю, что это может быть как раз из-за пока отказа России садиться за стол переговоров и заручаться поддержкой Китая, которую недавно посетил госсекретарь США. Может быть логика между всеми этими событиями", – отметил Станислав Желиховский.

Использование западного оружия по России: что известно

Министр иностранных дел Британии Дэвид Камерон 3 мая с визитом приехал в Киев. Он заявил, что Украина имеет право использовать британское оружие по территории России. Также Камерон сообщил о предоставлении нашему государству 3 миллиардов фунтов стерлингов ежегодной военной помощи.

В то же время министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Рим передает оружие Украине только для использования в пределах страны. Италия выступает против использования своего оружия против России и отправки войск НАТО в Украину.

Еще 1 мая глава латвийского МИД Байба Браже заявила, что Украина получила от некоторых партнеров западное оружие с разрешением бить по российской территории. Однако не назвала, какие именно страны отменили запрет.