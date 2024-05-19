З огляду на те, що у США нещодавно схвалили пакет військової допомоги, який передбачає серйозні типи озброєння. Про це 24 Каналу розповів експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Станіслав Желіховський, зауваживши, що американську зброю можна використовувати по критично важливих цілях, які допомагають Росії вести війну проти нашої держави.

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"Поки, як на мене, американська сторона намагатиметься принаймні публічно та офіційно не допускати цього", – сказав експерт-міжнародник.

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Желіховський припустив, що Вашингтон з кількох причин може не надати Україні дозвіл на використання американської зброї по військових об'єктах на російській території:

боїться ескалації з боку Росії;

боїться перекидання війни на інші країни, зокрема, ЄС та НАТО.

Імовірно, якщо Росія не захоче сісти за стіл переговорів на умовах України, тоді США можуть переглянути свою позицію. Удари українською зброєю вже завдають серйозних збитків Кремлеві. Можна уявити, що буде із застосуванням американського озброєння. Щоб цього не сталося, країна-агресорка повинна піти на компроміс та розглядати пункти, запропоновані нашою державою і партнерами. Нині Америка намагається пояснити Росії, що не варто ескалювати конфлікт і затягувати війну.

"Це може бути попередження для Росії. Тому ми бачили візит Ентоні Блінкена під час наступу Росії на Харківщину. Він дав зрозуміти, що Україні поки не дається дозвіл на використання, хоч нібито вона може це зробити. Це завуальований дозвіл на майбутнє. Припускаю, що це може бути якраз через поки відмову Росії сідати за стіл переговорів та заручатися підтримкою Китаю, яку нещодавно відвідав держсекретар США. Може бути логіка між усіма цими подіями", – наголосив Станіслав Желіховський.

Зверніть увагу! Держсекретар США Ентоні Блінкен 14 травня під час неанонсованого візиту зустрівся у Києві з Володимиром Зеленським та Дмитром Кулебою. З чим пов'язана неоголошена поїздка Блінкена до Києва – читайте за посиланням.

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