Подоляк объяснил, реальна ли атака вагнеровцев из Беларуси на Ровенскую АЭС

После неудачного мятежа Пригожина вагнеровцев могут перебросить в Беларусь, там для них уже якобы готовят палаточный лагерь. Теперь внимание украинцев приковано не только к Запорожской АЭС, но и к возможной угрозе на Ровенской.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он добавил, что власти заранее оценивают все риски от столь незапланированного перебрасывания российских солдат.

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Отслеживают и понимают ситуацию

Советник главы ОП призвал украинцев лишний раз не паниковать и здраво мыслить. Украинские военные отслеживают, понимают и анализируют ситуацию на Северном направлении.

"Мы отслеживаем те или иные действия на территории Беларуси, в частности, ЧВК "Вагнера", – сказал Подоляк.

1 июля Владимир Зеленский провел заседание Ставки на Ровенской АЭС, чтобы на месте оценить любые возможные угрозы для станции.

Сегодня у Украины есть абсолютно эффективные разведывательные структуры. Уровень нашей разведки гораздо выше, чем разведки России или других стран. К тому же Вооруженные Силы имеют другой уровень подготовки по сравнению с тем, что было до полномасштабного вторжения, и понимают все риски.

"Я не вижу здесь никакого шанса для Беларуси, не имеющей никакого опыта", – отметил советник главы ОП.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил Ровенская АЭС на фоне угрозы российского теракта на Запорожской атомной станции.

Подоляк оценил риск атаки вагнеровцев из Беларуси на Ровенскую АЭС: смотрите видео

Вагнеровцы потеряли мотивацию

ЧВК "Вагнера" после неудачного мятежа разгромлена, с "обнуленной" репутацией и оскорблена Россией. Так что наемники Пригожина не станут эффективным инструментом ведения военных действий в Украине.

"Психологически вагнеровцы сильно обижены на россиян. Им нет смысла идти воевать за Россию, имея такое внутреннее оскорбление", – добавил Подоляк.

Что известно о перебрасывании вагнеровцев в Беларусь