Зима будет тяжелой, – Зеленский о том, насколько готова Украина и на что способна Россия
Источник:Lemonde
Президент Владимир Зеленский предупредил, что зимой Россия может прибегнуть к ракетным обстрелам энергосистемы Украины, как в прошлом году. Глава государства оценил готовность Украины к атакам России, а также потенциал противника.
Зеленский выразил мнение, что сейчас Украина лучше готова к обстрелам, чем в прошлом году. В частности, как говорит президент, Украина находится в лучшем положении с точки зрения ПВО.
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Украина в лучшем положении с точки зрения ПВО
В то же время, глава государства выразил сомнение, что Россия будет использовать меньше оружия дня новых атак на энергосети Украины.
Я считаю, что мы лучше подготовлены к зиме, чем раньше. Но я не думаю, что Россия будет использовать меньше оружия. Зима будет тяжелой. С точки зрения противовоздушной обороны мы находимся в лучшем положении, чем прошлой зимой,
– заявил Зеленский.
Также президент ранее заявил, что Украина нуждается в большем количестве систем ПВО. По его словам, Харьков, а также Донетчина и Запорожье нуждаются в большей системе защиты.
Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат 17 ноября также подчеркнул, что в Украине еще не все есть для защиты. Соответствующее заявление он сделал, комментируя результаты успешной работы ПВО.
Игнат сказал, что Украине нужно получить от партнеров больше систем, ракет, боеприпасов и самолетов, чтобы полностью защитить страну.
К чему украинцам готовиться зимой
Недавно представитель ГУР МО Вадим Скибицкий озвучил запас высокоточных ракет в России. По его словам, у России есть:
- 165 "Калибров";
- 160 ракет типа Х-101, Х-555 и Х-55;
- 290 ракет типа "Искандер-М" и "Искандер-К";
- 80 "Кинжалов".
Вместе с тем, спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат сравнил количество крылатых ракет, которые Россия использовала за 6 месяцев отопительного сезона в прошлом году, с нынешними запасами противника.
В частности, в прошлом году с сентября по март россияне применили против Украины более 1000 крылатых ракет, не говоря о баллистике, а также более 1000 дронов-камикадзе.
Как сказал Игнат, сейчас такого количества крылатых ракет у России нет. Однако он отметил, что Украине все равно следует готовиться к атакам противника.
Ранее спикер предположил, что Россия, вероятно, будет пытаться поражать разные объекты комбинированными атаками. Отвечая на вопрос, к чему украинцам готовиться, Игнат сказал, что "к тому, что было в прошлом году".