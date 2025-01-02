Россияне успевают подходить вплотную к позициям, – в Третьей штурмовой об угрозе для Купянска
Тяжелая ситуация сохраняется на Харьковщине, где россиянам противостоят бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады. Враг там ежедневно проводит штурмы, пытаясь расширить плацдарм на правом берегу реки Оскол.
В начале декабря россияне форсировали реку Оскол и образовали плацдарм на западном берегу реки в районе Масютовки. С тех пор враг продолжал насыщать район пехотой, закрепляться и продвигаться в направлении поселка Двуречное, захватывая его. О непростой обстановке на Купянском направлении рассказал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в посте в телеграмме, передает 24 Канал.
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Что происходит в районе Купянска
Оккупанты не оставляют попыток прорваться на правобережье реки Оскол и на других участках. Так, по словам подполковника, враг пытается приблизиться к водной преграде и со стороны Макеевки, и в районе Загрызово.
В районе Двуречного они постоянно проводят попытки перехода, при том достаточно дерзкие – на обычных лодках, которые иногда воруют у местных. Это все создает угрозу для Купянска и Боровой,
– подчеркнул офицер.
По его словам, погодные условия порой очень мешают проводить разведку российских подходов, а также использовать ударные дроны.
При этом враг всегда использует погоду. Так иногда захватчики прямо вплотную успевают подходить к украинским позициям. После этого защитникам приходится проводить зачистку этой местности и помогать соседним подразделениям вернуть позиции.
К слову, в ГПСУ заметили, что враг пытается перейти реку Волчья для создания буферной зоны и движения на Купянск.