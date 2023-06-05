Украина "расшатывает" власть Путина: Китай будет вынужден учитывать планы Киева

Российский диктатор Владимир Путин обещал россиянам безопасность, поэтому действия РДК и легиона "Свобода России" в Белгородской области подрывают доверие к бункерному деду. Это облегчит контрнаступление ВСУ, потому что Россия будет вынуждена перебрасывать войска.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Тарас Загородний. По его словам, Китай оказался в интересной ситуации и будет вынужден учитывать планы Украины.

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Страхи российской элиты

Загородний отметил, что российские элиты теперь тоже будут бояться решений Украины относительно лиц, выражающих антиукраинские лозунги и поддерживающих вторжение России.

"Украина сейчас "расшатывает" власть Путина, доверие к нему, потому что он обещал россиянам безопасность, подрывает доверие к военному руководству России, решает вопрос облегчения собственного контрнаступления, потому что будет перебрасывание войск (России – 24 Канал)", – считает он.

РДК и легион "Свобода России" действуют самостоятельно без участия Украины. Наше государство не будет нападать на чужие территории, а продолжит освобождать все украинские территории и уничтожать находящихся на территории Украины российских оккупантов.

Загородний о действиях российских добровольцев: смотрите видео

Китай в "интересном" положении

По мнению политолога, что в таком случае Китай будет вынужден учитывать планы Украины относительно России. Пекин давно намерен забрать территории страны-агрессорки и общается об этом с российскими элитами.

Никто не будет смотреть, как разные элементы в российской элите раздувают антиукраинскую истерию. Они все являются легитимными целями наших спецслужб. Китай здесь оказывается в интересной ситуации. Они вроде бы хотят забрать Россию и договариваются через элиты. У Украины собственные планы относительно России,

– убежден Загородний.

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