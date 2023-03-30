Была угроза "Кинжалов": в Украине после большого перерыва объявляли масштабную тревогу

В Украине после долгого затишья объявляли воздушную тревогу 30 марта. Все это – из-за взлета МиГ-31К.

Тревогу по всей Украине объявляли из-за взлета МиГ-31К над Россией. Детальнее о ситуации в стране – читайте далее в материале 24 Канала.

По всей Украине объявили отбой воздушной тревоги.Вылет МиГ-31К на территории России был с аэродрома Саваслейка. По состоянию на данный момент пусков ракет не было, сообщают военные. Если вылет не боевой – тревога будет длиться около 30 минут.По имеющимся данным, МиГ летает над Россией. Такие тревоги, как правило, не слишком длительные.Взлет МиГ-31К ВВС России. Оставайтесь в укрытиях до завершения воздушной тревоги!



Карта тревог в Украине / Скриншот

Последняя атака России по Украине: все, что известно

Вечером 27 марта Россия совершила очередную массовую атаку иранскими дронами-камикадзе Shahed.

Также российские террористы применили две управляемые авиационные бомбы. В итоге Силы ПВО сбили 14 из 15 беспилотников.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы и сообщил, что в Святошинском районе вспыхнуло здание магазина.

В воздушном пространстве столицы ПВО уничтожила все цели, а в Святошинском районе столицы упали обломки. Там из-за этого возник пожар, охвативший 200 квадратных метров.

В районе воздушного пространства Киева обнаружили и уничтожили 12 иранских дронов-камикадзе "Шахид".

К тому же Россия атаковала Херсонскую область двумя управляемыми авиационными бомбами.

В ночь на 28 марта украинские защитники уничтожили российский беспилотник "Шахид". Им оккупанты пытались атаковать Черниговскую область. Как оказалось, дрон-камикадзе удалось ликвидировать защитникам из 105 пограничного отряда.

В оперативном командовании "Север" показали кадры с обломками вражеского "Шахида".

Кроме того, российский беспилотник попал по частному предприятию в Днепре. Начался пожар площадью в 4 тысячи квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.