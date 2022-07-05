Угроза нападения на Киев из Беларуси будет существовать всегда, – в ОВА вспомнили пример Израиля

Угроза нападения с территории Беларуси на Киевскую область уже никогда не исчезнет. Украинцам нужно учиться жить в новых условиях.

Кулеба привел пример Израиля

Такое мнение глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба высказал в интервью. Он отметил, что наше государство, народ и войско должны быть готовы к любому вызову в любой момент.

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Нам удалось изгнать врага из Киевской, Черниговской, Сумской областей, но на этом война не остановилась. Угроза будет теперь всегда. Израиль показывает, что в этом нет ничего трагического – на этом жизнь не заканчивается. Просто мы должны быть постоянно готовы на случай угрозы,

– подчеркнул Кулеба.

При этом он отметил, что угроза может исчезнуть после того, как в России и Беларуси изменятся политические режимы.

Глава ОВА заверил, что Силы обороны в области находятся на своих местах в полной боевой готовности. Власти и волонтеры помогают военным в материально-техническом обеспечении. Сейчас ситуация полностью контролируемая.

Кулеба подчеркнул, что военно-политическое руководство страны сделало выводы после того, как российская армия стремительно продвинулась в Киевскую область из Беларуси. Теперь Украина знает, как этого не допустить.

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На въезде в Киев всех тщательно проверяют

Недавно на въезде в Киев образовались километровые пробки из-за фильтрационных мероприятий. Водителям пришлось ждать всю ночь, чтобы попасть в город. Кулеба отметил, что такая тщательная проверка – вынужденная мера. Вопрос безопасности никуда не исчез, поэтому такие меры необходимы.

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