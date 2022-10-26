Провокации уже готовы, оккупанты выжидают момента: что сейчас происходит на Каховской ГЭС
Российские оккупанты провели подготовку для своих возможных провокаций на Каховской ГЭС. Если Кремль решится на их реализацию, ВСУ не будут виновны в этом.
Цели украинских военных не касаются Каховской ГЭС и направлены непосредственно на армию агрессора. Об этом 24 каналу рассказала руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
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Спикер отметила, что россияне уже давно планировали совершить провокации на Каховской ГЭС.
Провокации на Каховской ГЭС оккупанты уже заготовили, они просто выжидают определенный момент. Но все же надо отдавать себе отчет, что это достаточно сложный объект инфраструктуры. На стадии его строительства предусматривались определенные меры, чтобы он не был поражен мгновенно и одним ударом,
– объяснила Гуменюк.
По ее словам, подготовительные меры оккупантов по заминированию части ГЭС и ее агрегатов означают, что Россия хочет обвинить ВСУ в атаке на ГЭС и техногенной катастрофе.
"Они шантажируют этой катастрофой общество, но ВСУ не наносят удары по такому объекту, потому что это может быть критическим моментом для всего региона, как минимум. Мы работаем по силам ПВО, которыми они пытаются защищать свои подразделения и объекты. Поэтому если такая трагедия произойдет, то виновниками нее будут только россияне ", – резюмировала военная.
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Россияне угрожают взорвать Каховскую ГЭС: что известно
- Командующий российскими оккупационными силами в Украине Сергей Суровикин заявил, что Украина якобы готовит массированный удар по дамбе Каховской ГЭС. После этого подобный месседж поддержали российские пропагандисты.
- Если россияне отважатся на такое преступление, то около 80 населенных пунктов будут подтоплены. Соответственно это может привести к большому количеству жертв и пострадавших.
- В американском Институте изучения войны заметили, что вероятный подрыв выгоден именно России, а не Украине. Исследователи полагают, что российские аргументы абсурдны.
- В оперативном командовании "Юг" отметили, что даже подрыв ГЭС не сможет остановить успешное контрнаступление ВСУ. Максимум, что удастся России – только замедлить украинских военных.
- Как отметил директор Института водных проблем и мелиорации НАН Украины Михаил Яцюк, в случае подрыва оккупантам не удастся уничтожить дамбу Каховской ГЭС.
- В то же время, секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что если россияне взорвут дамбу Каховской ГЭС, временно оккупированный Крым может остаться без воды на многие годы.