Почему Россия не решится взорвать Каховскую ГЭС: Жданов назвал важную причину

Подрыв Каховской ГЭС повлечет за собой не только проблемы для ВСУ, но и усложнит ситуацию для самих оккупантов. Россияне будут учитывать дополнительные условия при реализации такого сценария.

На сегодняшний день есть минимум две причины, почему Россия не совершит подрыв Каховской ГЭС. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов – информирует 24 канал.

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Эксперт отметил, что на сегодняшний день плотину Каховской ГЭС полностью контролируют российские войска, поскольку она находится в оккупации и глубоко в тылу врага, поэтому Украина никак не может на нее повлиять.

Россия может заминировать и взорвать ГЭС, но есть проблемы. Во-первых, вода в Северокрымском канале зависит только от Каховской ГЭС. Во-вторых, зона возможного затопления – преимущественно левый берег. России нужно будет отвести свои войска от Днепра, чтобы они не попали в зону затопления,

– объяснил обозреватель.

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По его словам, для продолжения шантажа оккупанты открыли шлюзы и начали сбрасывать воду из водохранилища, пытаясь поднять уровень воды и "сейчас испугать всех".

По его мнению, предел уровня воды в Каховском водохранилище будет регулироваться россиянами – в зависимости от требуемого уровня в Северокрымском канале.

"Россия сама себя не оставит без воды в Крым. Поэтому они будут блефовать до уровня Северокрымского канала. Россия пытается шантажировать водосбросом, но есть вопрос, до какого времени они это будут делать. Если они останавливают воду на уровне Северокрымского канала и его заполнения, значит никакого подрыва не будет”, – резюмировал Жданов.

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