Враг поднял МиГ-31К после долгого перерыва: в Украине объявили тревогу из-за угрозы "Кинжалов"

В Украине с утра 28 октября объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах предупредили, что в России взлетел истребитель МиГ-31К.

Тревога начала распространяться по стране в 10:54. Призываем украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и пройти до ближайшего укрытия.

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Тревогу объявили по всей Украине

Внимание! Ракетная опасность на всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К,

– предупредили в Воздушных силах.

Мониторинговые телеграм-каналы сообщают, что носитель гиперзвуковых ракет "Кинжал" взлетел с аэродрома Саваслейка в России. По состоянию на 11:50 пусков не зафиксировано.



Карта тревог в Украине на 11:05 / Скриншот

Следует отметить, что враг начал поднимать истребители МиГ-31К редко. Последний раз Воздушные силы фиксировали взлет носителя гиперзвуковых ракет "Кинжал" почти месяц назад – 29 сентября. Тогда россияне не совершали пуски ракет, а только запугивали украинцев. Тревога вечером 29 сентября длилась около часа.

В Херсонской области тревога также связана с угрозой запуска управляемых авиационных бомб российскими военными. Местные власти в 11:55 сообщили, что оккупанты запустили КАБ в направлении Берислава.

Россия накапливает ракеты

Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что Россия накапливает ракетное вооружение для будущих атак, вероятно, на энергетическую инфраструктуру. Он подчеркнул, что украинцам следует быть готовыми к террористическим атакам на критическую инфраструктуру, к которым враг прибегал во время прошлого отопительного сезона.

Учитывая, что на определенном уровне производство ракетных вооружений у агрессора сохраняется, и в последнее время мы не видели массированного использования ракетного вооружения, то идет определенное накопление,

– заявил Юсов.

В разведке Великобритании также обратили внимание, что Россия уже больше месяца не использовала крылатые ракеты Х-101. Это одна из самых длинных пауз за все время полномасштабной войны. В разведке полагают, что враг накапливает вооружение для будущих атак.

В настоящее время враг продолжает изготовление этого типа крылатых ракет. По мнению военного эксперта, основателя БФ "Закроем небо Украины" Игоря Романенко, кафиры могут производить от 40 до 60 ракет Х-101 в месяц.