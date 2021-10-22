Угрожают нацбезопасности: президент Косово поручила выдворить российских дипломатов

Президент Косово Вйоса Османи поручила выслать из страны двух российских дипломатов и объявить их персонами нон грата. По словам лидера страны, эти люди угрожают национальной безопасности.

Соответствующее постановление президент направила Министерству иностранных дел страны. Также о решении сообщили правоохранительные органы.

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Косово настроено решительно

Вйоса Османи заявила, что Косово настроено на решительную борьбу с действиями России и ее союзников, которые стремятся разрушить достижения страны. Деяния Москвы политик назвала "губительными".

Кроме того, Османи заявила, что страна будет сотрудничать с американскими и европейскими партнерами, чтобы не допустить дестабилизации ситуации в стране россиянами.

Также президент отметила, что будет бороться с намерениями уничтожить достижения власти, США и Евросоюза.

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