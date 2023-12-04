"Я тебя сейчас еще в***у": в Хмельницком ТЦК проверяют громкое видео с угрозами мужчине

На днях в сети начало распространяться видео, на котором представитель якобы Хмельницкого ТЦК угрожает мужчине. В военкомате сообщили, что инициировали служебную проверку по этому поводу.

Там отметили, что устанавливают все обстоятельства этого инцидента. Руководство ВСУ рассматривает все инциденты, когда представители ТЦК могли допускать нарушения при мобилизации.

Смотрите также Демобилизация, призыв студентов и списки работодателей: какой будет мобилизация в декабре 2023

Детали инцидента

В Хмельницком возникла конфликтная ситуация между прохожим и работником областного центра комплектования. На опубликованном видео мужчина в военной форме возмущается, что его снимают и требуют остановить видеофиксирование ситуации. Затем работник ТЦК угрожает ударить автора видео. Кроме того, он хотел отобрать телефон, на который велась съемка.

Позже последовали угрозы военной службой. Мужчина в форме заявил, что прохожий "будет в армии служить, а не в IT-компании". Сотрудник ТЦК добавил, что автор видео станет оператором БПЛА.

В связи с распространением видео конфликтной ситуации, Хмельницкое ТЦК и СП приняло решение о проведении служебной проверки.

Командование Хмельницкого ОТЦК и СП осуществляет мероприятия по установлению обстоятельств данного случая. Назначена служебная проверка,

– отметили в центре комплектования.

Угрозы работника ТЦК в Хмельницком: смотрите видео

Скандалы вокруг ТЦК в Украине