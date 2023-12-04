"Я тебя сейчас еще в***у": в Хмельницком ТЦК проверяют громкое видео с угрозами мужчине
Источник:Хмельницкий областной ТЦК и СП
На днях в сети начало распространяться видео, на котором представитель якобы Хмельницкого ТЦК угрожает мужчине. В военкомате сообщили, что инициировали служебную проверку по этому поводу.
Там отметили, что устанавливают все обстоятельства этого инцидента. Руководство ВСУ рассматривает все инциденты, когда представители ТЦК могли допускать нарушения при мобилизации.
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Детали инцидента
В Хмельницком возникла конфликтная ситуация между прохожим и работником областного центра комплектования. На опубликованном видео мужчина в военной форме возмущается, что его снимают и требуют остановить видеофиксирование ситуации. Затем работник ТЦК угрожает ударить автора видео. Кроме того, он хотел отобрать телефон, на который велась съемка.
Позже последовали угрозы военной службой. Мужчина в форме заявил, что прохожий "будет в армии служить, а не в IT-компании". Сотрудник ТЦК добавил, что автор видео станет оператором БПЛА.
В связи с распространением видео конфликтной ситуации, Хмельницкое ТЦК и СП приняло решение о проведении служебной проверки.
Командование Хмельницкого ОТЦК и СП осуществляет мероприятия по установлению обстоятельств данного случая. Назначена служебная проверка,
– отметили в центре комплектования.
Угрозы работника ТЦК в Хмельницком: смотрите видео
Скандалы вокруг ТЦК в Украине
- Несколько недель назад в сети распространялось видео из Львова, на котором сотрудники ТЦК заталкивают мужчину к автомобилю. Люди в военной форме также выбили телефон из рук женщины, которая хотела все снять. Во Львовском ТЦК инициировали проверку этого факта.
- Похожий инцидент произошел в Одессе – там военнообязанного задержали прямо на глазах его родных. Он лежал на асфальте, одетый в наручники. Мужчина якобы отказался получать повестку.
- Около месяца назад еще один случай произошел также во Львове – на видео попал момент, на котором мужчину "упаковывают" в желтый микроавтобус. Знакомые военнообязанного мужчины в это время пытались его отбить от работников ТЦК.