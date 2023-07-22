День открытых дверей психбольницы, – ведущие 24 Канала мощно размазали очередной бред Путина

Владимир Путин снова отличился новым "историческим экскурсом". На этот раз его заинтересовала история Польши, а точнее то, как она "получила свои земли".

Российский диктатор, выступая на заседании совбеза, придумал, что якобы "независимость Польши после Второй мировой войны была восстановлена благодаря СССР". А свои земли она получила будто бы "благодаря позиции Сталина". Ведущие 24 Канала Екатерина Соляр и Роман Цымбалюк прокомментировали извращенную логику Путина.

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Россияне пытаются повысить ставки

Действительно, по "логике" Путина выходит, что Украину "придумал Ленин", о чем он ранее заявлял, а в Польшу – Сталин.

Это день открытой двери психбольницы,

– прокомментировала слова кремлевского диктатора Соляр.

Однако в глобальном плане такие заявления Путина свидетельствуют о желании Кремля расширить границы войны.

Последние события, а именно отказ России продлить зерновое соглашение, а также ее угрозы судам, которые будут курсировать в акватории Черного моря, свидетельствуют, что именно за Черное море и начнется война в полном объеме. И это произойдет после того, как россиян лишат оккупированного ими Крыма.

"Это, а также заявления Путина о Польше, связаны с тем, что россияне пытаются повысить ставки", – предположил Цымбалюк.

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Перепутал карточки

В то же время Соляр отметила, что спичи Путину пишет его спикер – Дмитрий Песков. Ведь его никогда не видно, он всегда выходит на связь по телефону и якобы из какого-нибудь бункера.

И когда Песков "анонсирует", что следующая речь Путина станет "легендарной" и "войдет в учебники истории", он сам ее пишет и считает такой. Затем речь Путина никуда не входит, и Пескова оставляют писать новую речь.

Когда же Путин выступал на заседании совбеза и говорил, читая с карточек, создалось такое впечатление, что у него эти карточки перепутались. И он просто выхватывал какие-то фразы, выкрикивал их и откладывал карточку, чтобы взять новую.

Ведь он вспомнил и о Польше, которая "получила земли от Сталина", и что "Варшава забыла – мы напомним", и что Западу "не хватает украинцев" и поэтому он будет "привлекать в войну литовцев и поляков", и о якобы "польско-литовско-украинской бригаде", которая якобы "оккупирует территорию Украины".

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