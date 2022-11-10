Какую идею Россия хочет продать Западу, уходя из Херсона: объяснение эксперта

Россия пытается вытеснить максимум со своего поражения на Правобережье Херсонщины. В Кремле искренне надеются, что в мире воспримут уход оккупационной армии из Херсона как "жест доброй воли".

Россия стремится убедить всех, что убегая с правого берега Днепра, она готова к диалогу с Украиной. Об этом 24 каналу рассказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.

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Эксперт отметил, что Россия хотела бы придать своей "операции" по выводу войск из Херсона коннотацию того, что она якобы готова к переговорам с Украиной.

В Кремле хотят подчеркнуть, что выход из Херсона – это политический шаг, демонстрирующий готовность Москвы к диалогу. Однако важная идея этих переговоров – что просто само по себе освобождение Херсона не является тем желаемым окончательным триггером, который свидетельствует окончательно об уступках России, которых было достаточно для переговоров,

– объяснил обозреватель.

По его словам, в настоящее время понятно, что "наименее доступная грань" для возможного диалога – это возвращение Украине, как минимум, всех территорий к вторжению 24 февраля.

"Все прекрасно отдают себе отчет, что нельзя предоставлять России возможности сьедать Украину по кусочкам и потом замыливать глаза какими-то новыми договоренностями. Конечно, Россия хочет продать эту идею, но этого мало", – добавил аналитик.

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По его мнению, такая идея "продается" даже не ради окончательного урегулирования войны, а скорее для попыток России как-то увереннее говорить о возможности теоретических переговоров, которые еще никто не объявлял.

"Для переговоров у сторон должны быть компромиссные позиции. То есть, это история о том, что стороны должны хотя бы изначально на чем-то сойтись. А за последние месяцы мы увидели несколько шагов, которые наоборот – отводят стороны от таких возможностей. Это увенчалось "включением" оккупированных территорий в состав России", – подчеркнул Божко.

Он констатировал, что все прекрасно понимают, что Украина возвращает себе временно утраченные территории и что Россия не согласится вернуть их обратно.

"Этот "шпагат" выглядит очень плохо и он сплошь неадекватен", – резюмировал политолог.

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